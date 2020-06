Lando Norris zu WM-Kalender: «Alles gute Strecken»

McLaren-Talent Lando Norris freut sich auf die acht WM-Läufe, die von den Formel-1-Verantwortlichen festgelegt wurden. Er lobt die Auswahl, mahnt aber auch: «Das ist ganz schön viel.»

Die Formel-1-Mächtigen haben unlängst einen neuen WM-Kalenderentwurf für die Zeit nach der Corona-Zwangspause präsentiert, der acht WM-Läufe auf europäischem Boden umfasst, wobei in Spielberg und Silverstone jeweils zwei Grands Prix ausgetragen werden. Demnach startet die Saison 2020 am 5. und 12. Juli mit einem Doppelpack auf dem Red Bull Ring, bevor es am 19. Juli mit dem Grand Prix auf dem Hungaroring weitergeht.

Nach den ersten drei Kräftemessen an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden dürfen die GP-Stars und ihre Mannschaften dann eine kurze Pause einlegen, danach steht am 2. und 9. August das Doppel auf dem Traditionskurs von Silverstone auf dem Programm steht. In der Woche nach dem zweiten Silverstone-Rennen kehrt der Formel-1-Tross nach Barcelona zurück, wo im Frühjahr bereits sechs Testtage absolviert wurden, um am 16. August den Spanien-GP auszutragen. Die folgenden beiden WM-Läufe auf dem Circuit de Spa-Francorchamps und dem Highspeed-Kurs von Monza gehen an den ursprünglich festgelegten Daten am 30. August bzw. 6. September über die Bühne.

Dass die WM-Verantwortlichen die beiden Klassiker nicht abgesagt haben, freut nicht nur viele Fans, sondern auch die GP-Stars selbst. So erklärte etwa McLaren-Star Lando Norris im F1-Nation-Podcast auf Formula1.com: «In Österreich habe ich im vergangenen Jahr eines meiner besten Ergebnisse erzielt, deshalb freue ich mich darauf, dort wieder Gas zu geben.»

Auch das darauffolgende Rennen in Ungarn gefällt dem 20-Jährigen aus Bristol. «Ich mag Budapest, dort habe ich meinen ersten Formel-1-Test absolviert, deshalb werde ich diesen Ort immer mögen, und ich verbinde auch einige gute Erinnerungen damit.» Ganz allgemein sei es eine gute Auswahl. «Ich denke, es ist ein guter Kalender, vollgestopft zwar, aber ich denke, es sind alles Strecken, die uns wirklich Freude bereiten.»

«Es wird sicherlich viel Action geben», prophezeit der WM-Elfte des Vorjahres. «Spa ist dabei, Monza auch, es sind viele Strecken, auf denen wir echtes Racing erleben und wir Fahrer viel Spass haben können.» Er warnt aber mit Blick auf die Termindichte auch: «Das ist ganz schön viel – nicht nur für mich, sondern auch für die Mechaniker und Ingenieure. Wenn wir gleich drei Rennen in Folge bestreiten müssen, dann müssen wir sicherstellen, dass wir gut vorbereitet sind.»

«Wir müssen uns ich jedem Rennen gut erholen, um auch beim zweiten und dritten Termin jeweils wieder auf der Höhe sind. Es ist schön, dass wir wieder so viel Racing erleben werden, aber das Ganze wird auch eine grosse Herausforderung», ist sich Norris sicher.

Europa-GP (provisorisch)

5. Juli: Red Bull Ring (Österreich)

12. Juli: Red Bull Ring (Österreich)

19. Juli: Hungaroring (Ungarn)

2. August: Silverstone (Grossbritannien)

9. August: Silverstone (Grossbritannien)

16. August: Spanien (Barcelona)

30. August: Spa-Francorchamps (Belgien)

6. September: Monza (Italien)