Verstappen der billigste Fahrer für Red Bull Racing

Wenn zwei Fahrer aus dem Nähkästchen plaudern: Antonio Felix da Costa und Max Verstappen haben eine Anekdote zum Besten gegeben, dass der Niederländer für Red Bull ein Schnäppchen war.

Seine Unterschrift hat sich Max Verstappen einiges kosten lassen. Gerüchten zufolge soll der Niederländer dank seiner Vertragsverlängerung im Januar rund 20 Millionen Euro pro Jahr verdienen.

Für Red Bull Racing ist Verstappen trotzdem wohl eines der besten Investments, wie Formel-E-Fahrer Antonio Felix da Costa und Verstappen in einem Instagram-Chat verrieten.

Felix da Costa erzählte, dass er vor einigen Jahren mit Sebastian Vettel und Helmut Marko in Brasilien Essen gegangen ist. Vettel hat das offenbar oft genutzt, um aus Spaß ein bisschen Druck zu machen.

«Im Sinne von: ‚Hey, Helmut. Nächstes Jahr im Toro Rosso sitzt Max, aber wer ist der nächste Fahrer? Antonio, richtig? Das ist offensichtlich.‘ Er (Vettel) hat Helmut immer zum Spaß ein bisschen gedrängt», so da Costa.

Dann wurde es interessant. «Dann kamen wir zu dem Punkt im Gespräch, an dem ich Helmut fragte: 'Wer war dein billigster Fahrer überhaupt?' Weil das Red Bull Junior-Programm in Fahrer investiert und die Guten es schaffen. Also fragte ich: ‘Wer war der billigste, der dich kaum etwas gekostet hat?‘ Und er sagte - er hatte dich einen Monat zuvor verpflichtet - 'Max Verstappen. Ich musste kaum Geld für ihn ausgeben und jetzt ist er in der Formel 1.'»

Verstappen musste grinsen: «Ja, und ich erinnere ihn jeden Tag daran. Aber ja, es ist wahr, ja. Ich habe nicht wirklich viel Zeit in einem Junior-Team verbracht oder so.»

Das stimmt, bei Verstappen ging alles etwas schneller. 2014 debütierte er in der Formel 3. In seiner ersten Saison gewann er 10 Rennen und wurde infolgedessen Teil des Red Bull Junior Teams. Dieser Schritt ermöglichte ihm das erste freie Training beim Großen Preis von Japan - damit wurde er zum jüngsten Fahrer, der jemals an einem Grand Prix-Wochenende teilgenommen hat. Mit 17 Jahren und drei Tagen.

Aber das war noch lange nicht alles: 2015, mit exakt 17 Jahren und 166 Tagen, wurde Verstappen beim Großen Preis von Australien im Rennauto von Toro Rosso zum jüngsten Starter der F1-Geschichte.