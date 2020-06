Ferrari: Mit Leclerc und Sainz der nächste Ärger?

2021 wird Ferrari mit einem neuen Fahrerduo an den Start gehen. Gibt es zwischen Vettel-Nachfolger Carlos Sainz und Charles Leclerc den nächsten Ärger unter Teamkollegen?

Ferrari und Sebastian Vettel gehen nach der Saison 2020 getrennte Wege, Carlos Sainz wird der Nachfolger des Deutschen bei den Roten. Das bedeutet aber nicht automatisch, dass es innerhalb des Teams ruhiger zugehen wird.

Denn Sainz ist zwar der Neue, der Spanier wird sich aber nicht als Nummer zwei abspeisen lassen. Heißt: Gut möglich, dass die Scuderia 2021 die gleichen Probleme haben wird wie 2019, als Charles Leclerc und Vettel im Kampf um den Nummer-eins-Status mehrfach aneinandergerieten.

Teamchef Mattia Binotto stellte sich beim Management des Verhältnisses der beiden Superstars bisweilen ungeschickt an, bekam die Strömungen und Emotionen oft nicht in den Griff.

«Ich glaube nicht, dass es schwierige Momente zwischen den beiden geben wird, alles wird reibungslos verlaufen, und wenn es einen schwierigen Moment gibt, ist es meine Aufgabe, zu vermitteln», sagte Binotto der Marca.

Das Wichtigste sei, zwei gute Fahrer zu haben, betonte er: «Teamgeist ist wichtig, um sicherzustellen, dass Ferrari an erster Stelle steht. Und ich denke, es wird auf der Strecke entschieden, wer der Erste und wer der Zweite ist. Das war schon immer so, selbst in der Zeit von Michael Schumacher, der jedes Jahr auf dem gleichen Niveau wie sein Teamkollege startete, aber im dritten Rennen war klar, wer die Nummer eins war.»

Was erwartet er von Sainz?

«Ich denke, das erste Jahr wird komplizierter, weil er zuerst das Auto und das Team verstehen muss», sagte Binotto. «Deshalb haben wir keinen Einjahresvertrag mit ihm unterschrieben, aber ich weiß, dass er sehr schnell ist, sodass er definitiv Weltmeister werden kann.»

Bei Leclerc stellte er einmal mehr heraus, wie wichtig der Monegasse für Ferrari ist. «Wir haben viel in Charles investiert, viele Jahre, von der F3 über die F2 und jetzt in der F1, wo der Prozess fortgesetzt wird, und wir hoffen, dass dieses Jahr noch besser werden wird, ebenso wie die Zukunft. Deshalb haben wir seinen Vertrag langfristig verlängert. Charles ist ein Fahrer, auf den Ferrari für die Zukunft setzt, um ihn so zu entwickeln, dass er der stärkste Fahrer in der Geschichte der Formel 1 werden kann.»