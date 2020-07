Vettel zu Rosberg: Lehnt sich weit aus dem Fenster

Ferrari-Star Sebastian Vettel war am Montag in einer Spezialausgabe von «Sport & Talk» auf dem Red Bull Ring zu Gast. Dabei sprach er auch über die Kritik an seinem Dreher.

Sebastian Vettel musste nach dem Saisonauftakt der Formel 1 erstmal alleine sein. Der Ferrari-Star hat sich am Montag nach dem verpatzten Rennen von Spielberg auf andere Gedanken gebracht. «Ich war heute alleine am Berg, die frische Luft tut gut, um einen freien Kopf zu bekommen, vor allem nach diesem Wochenende», erzählte der Heppenheimer.

Zum Rennen sagt Vettel rückblickend: «Alle waren auf den Medium Reifen und haben das gleiche probiert, der Plan ist nicht aufgegangen. Ich hatte bis zum Safety Car viel Zeit verloren, der Speed fehlte. Zwei, drei Sachen waren nicht ideal, das Auto war schlechter als am Freitag, es war ein schwieriges Rennen.»

Vettel hatte nach seinem Dreher, mit dem er sich sein Rennen zerstörte und am Ende nur Zehnter wurde, eine Menge Kritik einstecken müssen. Ralf Schumacher meinte zum Beispiel, dass so etewas eigentlich nur einem Nachwuchsfahrer passiere. «Ich kann man mit Kritik umgehen, habe mich selbst geärgert», sagte Vettel.

Auch Nico Rosberg hatte in der RTL-Übertragung Kritik geübt. «Das war eine eklatante Fehleinschätzung der ganzen Situation, wie es ihm schon oft passiert ist. Unerklärlich irgendwie. Immer wieder diese Fehler, wenn er sich beim Überholen nach innen dreht», so der Weltmeister von 2016.

Vettel dazu: «Nico lehnt sich bei Jedem weit aus dem Fenster. Ohne den Dreher hätte ich bessere Chancen gehabt. Mein Teamkollege ist ein gutes Rennen gefahren und man muss seine Leistung anerkennen.»

«Wir sind noch nicht da, wo wir sein wollten. Das Team probiert alles, es ist noch ein weiter Weg vor uns. Ich war zu Beginn des Wochenendes direkt im Rhythmus, dann ging alles in die entgegengesetzte Richtung. Ich hatte das ganze Rennen schwer zu kämpfen, die Schere ging immer weiter auf.»

Zu den Problemen mit den Curbs und Kimi Räikkönens wegfallenden rechten Vorderreifen sagt Vettel: «Die Curbs sollten überall gleich sein. Für das Material sind die hohen Curbs hart, ich finde sie aber gut. Kimi fiel der Reifen weg – ich hatte gemerkt, dass bei ihm beim Boxenstopp was nicht gepasst hat. Ich wollte obwohl die Kurve nach rechts geht keinen Reifen abbekommen, letztendlich war ich fein raus. Das Halo-System ist gut – das Rad sollte aber eigentlich nicht ganz vom Wagen runterkommen – es ist aber trotzdem passiert.»