Steiermark-GP: Erste interaktive Tribüne für die Fans

Beim Steiermark-GP ist zwar kein Publikum auf den Zuschauerrängen erlaubt. Dank der ersten interaktiven Tribüne der Königsklasse können die GP-Liebhaber das Erscheinungsbild der Rennstrecke trotzdem beeinflussen.

In der Zielkurve des Red Bull Rings haben sich schon zahlreiche spektakuläre Zweikämpfe abgespielt. Doch wie auf dem gesamten Areal, können in diesem Jahr auf dort platzierten Tribüne T10 leider keine Fans Platz nehmen, um die Stars der Königsklasse anzufeuern.

Beim Steiermark-GP erwachen die Ränge trotzdem zum Leben. Zu sehen sind in erster Linie Hashtags der Piloten, die von den Fans während des Rennens in den sozialen Medien gepostet werden. Jeder F1-Star hat einen eigenen Hashtag, der aus seinen Initialen und der Nummer des Autos zusammengesetzt ist.

In Echtzeit werden die auf Twitter geposteten Hashtags pro Rennrunde gezählt und der jeweils beliebteste Pilot wird mit 1.000 LED-Leuchten virtuell angefeuert. Der Steiermark-GP geht über 71 Runden, bietet also jede Menge Chancen für die Fans, ihrem Idol bei knapp 200 km/h den Extra-Boost zu verpassen!

Dieser einzigartige LED-Screen feiert in Spielberg und in der Formel 1 seine Premiere. Zehn Personen und vier LKW-Ladungen Material waren nötig, um das Equipment perfekt zu positionieren. Jedes einzelne der 1.000 LED-Lichter stellt ein «Pixel» dar, um Bilder und Schriftzüge auf der 915 Quadratmeter grossen Fläche darzustellen.

Wer sich einen Vorgeschmack auf die interaktive Tribüne T10 holen möchte, hat beim Training am Freitag und beim Qualifying am Samstag schon die Gelegenheit dazu. Während der Live-Übertragung rotieren die Team-Hashtags direkt bei der Zielkurve des Red Bull Rings. Am Rennsonntag kommt es dann ganz auf die Leidenschaft jedes einzelnen Fans an!

Max Verstappens T10-Hashtag lautet #MV33. Der Niederländer aus dem Red Bull Racing Team freut sich schon auf diesen aussergewöhnlichen Fan-Support: «Es ist zwar sehr schade, dass keine Fans hier sein können, aber das ist eine super Möglichkeit für sie, trotzdem am Rennen teilzunehmen. Ich bin gespannt, wie es aussieht, wenn wir auf der Strecke sind.»

Teamkollege Alexander Albon (#AA23) hat eine eindeutige Antwort auf die Frage, welche Fahrer die meisten Hashtags am Rennsonntag sammeln werden: «Hoffentlich sind wir es! Formel-1-Fans sind immer voller Begeisterung dabei, was wir Fahrer natürlich auch mitkriegen. Jede Chance, mit ihnen zu interagieren, nehmen wir gerne an – sie sind es schliesslich, die diesen Sport so gross machen!»

Ab der ersten Rennrunde beim Steiermark-Grand-Prix 2020 können die Fans am Sonntag, 12. Juli, ihre F1-Stars mit folgenden Hashtags auf Twitter live anfeuern:

Antonio Giovinazzi: #AG99

Kimi Räikkönen: #KR7

Alexander Albon: #AA23

Max Verstappen: #MV33

Lance Stroll: #LS18

Sergio Perez: #SP11

Kevin Magnussen: #KM20

Romain Grosjean: #R8G

Carlos Sainz: #CS55

Lando Norris: #LN4

Lewis Hamilton: #LH44

Valtteri Bottas: #VB77

Daniel Ricciardo: #DR3

Esteban Ocon: #EO31

Daniil Kvyat: #DK26

Pierre Gasly: #PG10

Charles Leclerc: #CL16

Sebastian Vettel: #SV5

George Russell: #GR63

Nicholas Latifi: #NL6