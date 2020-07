Steiermark-GP im Fernsehen: Spannung garantiert

Beim Regen-Qualifying zum Steiermark-GP kamen die Formel-1-Fans bereits auf ihre Kosten. Auch das Rennen verspricht viel Spannung. Wer den zweiten WM-Lauf live sehen will, findet hier die wichtigsten Sendezeiten.

Am gestrigen Qualifying-Samstag war lange nicht klar, ob das Abschlusstraining überhaupt am geplanten Tag stattfinden konnte, denn heftige Regenfälle hatten schon zur Absage der letzten freien Trainingsstunde am Mittag geführt. Die steirischen Wettergötter meinten es aber gut mit den Formel-1-Fans: Der Regen liess nach, sodass das Abschlusstraining schliesslich mit 46-minütiger Verspätung starten konnte.

Die GP-Stars stellten in den widrigen Bedingungen ihr Talent unter Beweis und ernteten dafür viel Beifall von den Experten. Aber auch aus den eigenen Reihen gab es lobende Worte, so schwärmte etwa der leitende Mercedes-Ingenieur Andrew Shovlin nach der Pole-Runde seines Schützlings Lewis Hamilton: «Lewis ist ein extrem starkes Q3 gefahren. Zu diesem Zeitpunkt waren die Bedingungen am schlechtesten, aber er fuhr eine Bestzeit nach der anderen und seine letzte Runde war einfach nur fantastisch.»

Die Reifenwahl bereitete den Team-Strategen im Qualifying ausnahmsweise kein Kopfzerbrechen: «Die Reifen waren die ganze Zeit über konstant und die Rundenzeiten schwankten je nach Wasserstand ein wenig rauf und runter. Aber es gab keinen Abbau, sodass wir die gesamte Session draussen bleiben konnten. Im Vergleich zu anderen Regen-Qualifyings verlief dieses jedoch unkompliziert, da die Reifenwahl nicht besonders schwierig war: wir hatten einen Satz Regenreifen pro Session», erklärte der Brite, der bei den Gummis nun die Qual der Wahl hat, weil es im Rennen gemäss Prognose trocken bleiben sollte.

«Da wir nun wissen, von wo jeder startet, können wir unsere Simulationen durchführen, um zu verstehen, welche verschiedenen Möglichkeiten ein Start auf den Soft- oder Medium-Reifen mit sich bringen würde», erklärte Shovlin das weitere Vorgehen. Wer wissen will, ob das Weltmeister-Team die richtige Wahl trifft, findet hier alle wichtigen Sendezeiten.

Steiermark-GP 2020 im Fernsehen

Sonntag, 12. Juli

8.40: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung

13.05: ORF 1 – 70 Jahre Formel 1

13.50: ORF 1 – F1-News

14.00: RTL – Countdown zum Rennen

14.00: Sky Sport 2 – Vorberichte zum Rennen

14.30: SRF2 – Vorberichte, gleich anschliessend Rennen

14.35: ORF 1 – Vorberichte, gleich anschliessend Rennen

15.00: RTL – Beginn Berichterstattung zum GP Steiermark

15.05: Sky Sport 2 – Beginn Berichterstattung zum GP Steiermark

15.10: Rennstart

16.45: Sky Sport 2 – Analysen und Interviews

16.45: RTL – Siegerehrung und Highlights

16.50: ORF 1 – Analyse

17.15: Sky Sport 2 – Pressekonferenz

18.00: Sky Sport 2 – GP Steiermark Wiederholung