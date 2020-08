Roy Nissany statt George Russell: 2. Formel-1-Israeli

​Der 25jährige Roy Nissany aus Tel Aviv hat in zehn F2-Rennen 2020 erst einen Punkt geholt. Aber Williams setzt ihn am 14. August in den Wagen von George Russell. Nissany ist der zweite Israeli im GP-Renner.

Im Rahmen des Grossen Preises von Spanien 2020 erleben wir eine Seltenheit: Erst zum zweiten Mal in der Geschichte der Formel 1 nimmt ein Rennfahrer aus Isreael am GP-Wochenende teil – Williams lässt Formel-2-Fahrer Roy Nissany ins Auto von George Russell, im ersten Training auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya. Der erste Israeli im GP-Renner hiess ebenfalls Nissany, es war Roys Vater Chanoch, der 2005 auf dem Hungaroring für Minardi (heute AlphaTauri) ausrückte.

Nissany junior hat sich in der Formel 2 bislang nicht mit Ruhm überhäuft: In zehn Rennen 2020 hat er exakt einen Punkt eingefahren (als Zehnter beim Auftaktrennen auf dem Red Bull Ring), damit liegt er in der Zwischenwertung auf dem 18. Platz. Einen Punkt holte er auch in seiner ersten Formel-2-Saison 2018. Die Saison 2019 musste er wegen einer Trainingsverletzung sausen lassen.

Der 25-Jährige fuhr für Williams bei den Nachsaison-Tests im Dezember 2019 in Abu Dhabi, im Januar wurde er vom englischen Traditionsrennstall als Testfahrer verkündet. «Ich freue mich wahnsinnig auf Barcelona», sagt Nissany. «Ich bin überaus stolz, dass ich mein Land vertreten darf.» Finanziert wird der Einsatz vom Immobilien-Milliardär Sylvan Adams.

Roys Vater Chanoch Nissany tauchte aus dem Nichts auf, um im Freitagtraining zum Ungarn-GP 2005 einen Minardi zu lenken. Trainingsschnellster damals: Alexander Wurz im McLaren, mit 1:21,411 min. Zweitletzter: Nicholas Kiesa im Jordan, mit 1:28,230 min. Nissany kam, ohne den Wagen zuvor auch nur einen Meter bewegt zu haben, so fair müssen wir schon sein, auf eine persönliche Bestzeit von 1:34,319 min. Natürlich waren Hohn und Spott gross, vor allem nach seinem Ausflug in ein Kiesbett. Was die meisten jedoch vergessen: Nissany gab sein Freitagdebüt nach exakt drei Jahren im Motorsport und im reifen Alter von 41. Hin und wieder muss auch der olympische Gedanke etwas wert sein.





Formel-2-Hauptrennen Silverstone

1. Callum Ilott (GB), Uni-Virtuosi Racing

2. Christian Lundgaard (DK), ART Grand Prix, +8,574 sec

3. Jack Aitken (GB), Campos Racing, +12,303

4. Nikita Mazepin (RU), Hitech Grand Prix, +15,020

5. Louis Delétraz (CH), Charouz Racing System, +16,644

6. Yuki Tsunoda (J), Carlin, +17,010

7. Mick Schumacher (D), Prema Racing, +19,232

8. Robert Shwartzman (RU), Prema Racing, +20,033

9. Guanyu Zhou (RCH), Uni-Virtuosi Racing, +20,428

10. Felipe Drugovich (BR), MP Motorsport, +24,127

11. Nobuharu Matsushita (J), MP Motorsport, +26,418

12. Jehan Daruvala (IND), Carlin, +28,109

13. Luca Ghiotto (I), Hitech Grand Prix, +36,114

14. Marcus Armstrong (NZ), ART Grand Prix, +41,725

15. Dan Ticktum (GB), DAMS, +43,109

16. Giuliano Alesi (F), BWT HWA Racelab, +43,252

17. Marino Sato (J), Trident, +50,048

18. Roy Nissany (IL), Trident, +51,428

19. Artem Markelov (RU), BWT HWA Racelab, +74,193

20. Guilherme Samaia (BR), Campos Racing, +75,090

21. Pedro Piquet (BR), Charouz Racing System, + 1 Runde

Out: Sean Gelael (RI), DAMS





Formel-2-Sprintrennen Silverstone

1. Yuki Tsunoda (J), Carlin

2. Mick Schumacher (D), Prema Racing, +3,120

3. Jack Aitken (GB), Campos Racing, +17,993

4. Louis Delétraz (CH), Charouz Racing System, +20,258

5. Guanyu Zhou (RCH), Uni-Virtuosi Racing, +21,059

6. Callum Ilott (GB), Uni-Virtuosi Racing, +22,154

7. Dan Ticktum (GB), DAMS, +22,913

8. Nikita Mazepin (RU), Hitech Grand Prix, +25,201

9. Jehan Daruvala (IND), Carlin, +28,672

10. Luca Ghiotto (I), Hitech Grand Prix, +29,066

11. Artem Markelov (RU), BWT HWA Racelab, +33,686

12. Felipe Drugovich (BR), MP Motorsport, +34,776

13. Robert Shwartzman (RU), Prema Racing, +36,362

14. Marcus Armstrong (NZ), ART Grand Prix, +37,995

15. Roy Nissany (IL), Trident, +40,151

16. Pedro Piquet (BR), Charouz Racing System, +43,748

17. Marino Sato (J), Trident, +47,202

18. Nobuharu Matsushita (J), MP Motorsport, +60,275

19. Guilherme Samaia (BR), Campos Racing, +61,710

20. Giuliano Alesi (F), BWT HWA Racelab, +91,548

21. Christian Lundgaard (DK), ART Grand Prix, 1 Runde

Out: Sean Gelael (RI), DAMS





Stand nach 10 von 20 Rennen

1. Ilott 106 Punkte

2. Lundgaard 87

3. Shwartzman 85

4. Mazepin 71

5. Delétraz 64

6. Tsunoda 62

7. Schumacher 61

8. Zhou 61

9. Ticktum 59

10. Drugovich 46

11. Armstrong 34

12. Aitken 33

13. Ghiotto 27

14. Daruvala 18

15. Matsushita 9

16. Alesi 8

17. Gelael 3

18. Nissany 1

19. Piquet 0

20. Sato 0

21. Samaia 0