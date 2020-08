Max Verstappen: «Ich will jedes Rennen gewinnen»

Ein Heimsieg ist für Red Bull Racing-Star Max Verstappen nicht wichtiger als andere Triumphe. «Für mich spielt es wirklich keine Rolle, welches Rennen es ist, ich will immer gewinnen», erklärt der Niederländer.

Nachdem Max Verstappen beim zweiten Silverstone-Kräftemessen den Rest des Feldes in den Schatten stellen und als Erster ins Ziel kommen konnte, steht der ehrgeizige Red Bull Racing-Pilot bei neun GP-Siegen. Der in Belgien aufgewachsene Niederländer feierte seinen ersten GP-Triumph gleich bei seinem Einstand im A-Team von Red Bull beim Spanien-GP 2016.

Je zwei Mal konnte Verstappen in Österreich (2018 und 2019) sowie in Mexiko (2017 und 2018) gewinnen, ausserdem setzte er sich auch beim Malaysia-GP 2017, dem Deutschland-GP 2019 und dem Brasilien-GP im gleichen Jahr durch, bevor er in Silverstone zum ersten Mal in diesem Jahr triumphierte.

Dass sein Heimrennen in Zandvoort in diesem Jahr der Coronakrise zum Opfer fiel und er auch bei seinem bisherigen Quasi-Heimspiel in Belgien noch nicht siegen konnte, trifft den 22-Jährigen nicht. «Ich würde gerne jedes Rennen gewinnen», winkte er auf Nachfrage der Kollegen von Sky Sports F1 ab. «Es spielt für mich wirklich keine Rolle, welcher Grand Prix es ist.»

«Einige Leute träumen von einem Monaco-Sieg, andere wollen vor heimischer Kulisse Erster werden. Aber mir ist das egal», fügte Verstappen gewohnt direkt an. «Ich will einfach immer gewinnen. Sagen wir mal, ich kann nie mein Heimrennen für mich entscheiden, aber alle anderen Grands Prix gewinnen, dann bin ich zufrieden damit. Denn das würde bedeuten, dass ich viele Siege feiern konnte.»

Spanien-GP 2020, Barcelona

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19:44,062h

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +24,177 sec

3. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +44,752

4. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1 Runde

5. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1 Runde

6. Carlos Sainz (E), McLaren, +1 Runde

7. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1 Runde

8. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1 Runde

9. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

10. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

11. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1 Runde

12. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Renault, +1 Runde

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

17. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

19. Romain Grosjean (F), Haas, +2 Runden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, DNF

WM-Stand Fahrer nach 6 von 13 Rennen

1. Hamilton 132 Punkte

2. Verstappen 95

3. Bottas 89

4. Leclerc 45

5. Stroll 40

6. Albon 40

7. Norris 39

8. Pérez 32

9. Sainz 23

10. Ricciardo 20

11. Vettel 16

12. Ocon 16

13. Gasly 14

14. Nico Hülkenberg (D) 6

15. Giovinazzi 2

16. Kvyat 2

17. Magnussen 1

18. Räikkönen 0

19. Latifi 0

20. Russell 0

21. Grosjean 0



Marken

1. Mercedes 221

2. Red Bull Racing 135

3. Racing Point 63 (78)*

4. McLaren 62

5. Ferrari 61

6. Renault 36

7. AlphaTauri 16

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0

* 15 Punkte Abzug wegen Einsatzes illegal kopierter Bremsbelüfung