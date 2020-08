Sebastian Vettel (Ferrari): «Für jeden ein Tiefpunkt»

​Ferrari-Star Sebastian Vettel erinnert sich an seinen ersten Auftritt in Spa-Francorchamps in der Formel 3, an seinen Unfall in der Formel Renault – und an den Verlust von Anthoine Hubert 2019.

Sebastian Vettel kam 2005 erstmals nach Spa-Francorchamps. Woran erinnert sich Sebastian noch? Seb sagt: «Puh, da muss ich zunächst mal nachdenken! Also ich weiss noch, dass ich damals hier Formel 3 gefahren bin. Aber über die Einsätze weiss ich nicht mehr so viel – ausser, dass ein Rennen von Lewis Hamilton gewonnen wurde und das andere von Adrian Sutil, die beiden waren in jener Saison besonders stark.»

«Eine kraftvollere Erinnerung war mein Einsatz in der Formel Renault 3.5, weil ich mir dabei einen gebrochenen Finger zugezogen habe. Ich musste ins Pistenkrankenhaus und dort dieses komische Hemd anziehen, darüber hinaus setzten sie mich in einen Rollstuhl. Ich sagte zu ihnen – Leute, mit mir ist so weit alles in Ordnung, es ist nur der Finger! Daran kann ich mich sehr genau erinnern.»

«Aber diese Strecke ist schon sehr eindrucksvoll, wenn du das erste Mal hier bist. Ich glaube auch: Spa-Francorchamps ist eine Rennstrecke, die jeder Racer liebt, mit all diesen Höhenunterschieden. Vielleicht sind gewisse Kurven eine nicht mehr ganz so grosse Herausforderung wie in den 60er Jahren, wie auf dem Bild hier hinter mir. Aber Spa-Francorchamps ist das noch immer eine fabelhafte Strecke, die viel Fahrfreude bietet.»

«Es ist ein besonderes Gefühl, das Auto und auch dich selber hier an die Grenzen zu bringen. Allerdings wird das Gefühl in diesem Jahr ein anderes sein, weil wir uns alle natürlich daran erinnern, was 2019 mit Anthoine Hubert passiert ist. Einen Kollegen zu verlieren, das ist für jeden Fahrer ein Tiefpunkt in der Karriere. Alle, die 2019 an diesem Wochenende waren, werden es nicht leicht haben, diese Gedanken von sich zu schieben. Wenn wir im Auto sitzen und uns ganz aufs Fahren konzentrieren, dann wird das leichter sein – dann bist du von deinen Aufgaben abgelenkt.»





Spanien-GP 2020, Barcelona

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19:44,062 h

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +24,177 sec

3. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +44,752

4. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1 Runde

5. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1 Runde

6. Carlos Sainz (E), McLaren, +1 Runde

7. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1 Runde

8. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1 Runde

9. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

10. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

11. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1 Runde

12. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Renault, +1 Runde

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

17. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

19. Romain Grosjean (F), Haas, +2 Runden

Out

Charles Leclerc (MC), Ferrari (Elektrik)





WM-Stand Fahrer nach 6 von 13 Rennen

1. Hamilton 132 Punkte

2. Verstappen 95

3. Bottas 89

4. Leclerc 45

5. Stroll 40

6. Albon 40

7. Norris 39

8. Pérez 32

9. Sainz 23

10. Ricciardo 20

11. Vettel 16

12. Ocon 16

13. Gasly 14

14. Nico Hülkenberg (D) 6

15. Giovinazzi 2

16. Kvyat 2

17. Magnussen 1

18. Räikkönen 0

19. Latifi 0

20. Russell 0

21. Grosjean 0



Marken

1. Mercedes 221

2. Red Bull Racing 135

3. Racing Point 63 (78)*

4. McLaren 62

5. Ferrari 61

6. Renault 36

7. AlphaTauri 16

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0



* 15 Punkte Abzug wegen Einsatzes illegal kopierter Bremsbelüfung