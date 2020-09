Szafnauer: «Hielten Sergio Pérez auf dem Laufenden»

Sergio Pérez erklärte in Mugello, er habe erst vor 2 Tagen von seinem Rausschmiss erfahren. Racing-Point-Teamchef Otmar Szafnauer beteuert, dass der Mexikaner über die Verhandlungen mit Sebastian Vettel Bescheid wusste.

«Ich erhielt am Mittwoch einen Anruf von Lawrence Stroll, dass der Rennstall in eine andere Richtung geht und ich nicht mehr fahren werde. Zuvor war mir nichts gesagt worden, auch wenn ich natürlich seit Wochen von den ganzen Gerüchten wusste», offenbarte ein sichtlich enttäuschter Sergio Pérez am Donnerstag in Mugello, nachdem die Neuigkeit über seinen Cockpit-Verlust zum Saisonende 2020 und die Racing-Point Verpflichtung von Sebastian Vettel für 2021 bestätigt worden war.

Doch Racing-Point-Teamchef und CEO Otmar Szafnauer beteuert im Sky Sports F1-Interview: «Er ahnte es und er wusste, was los war, denn wir hielten seinen Manager Julian Jakobi die ganze Zeit auf dem Laufenden. Es war ihm klar, was vor sich ging. Was er nicht wusste, war das Ergebnis, weil die Entscheidung schlicht noch nicht getroffen worden war. Diese wurde ihm dann am Mittwoch mitgeteilt.»

Und der 56-Jährige schilderte: «Die Gespräche wurden schon vor einiger Zeit aufgenommen. Und die Entscheidung fiel vor zwei Tagen. Es war nicht einfach, denn Sergio ist ein schneller, guter Fahrer und eine sichere Nummer am Sonntag, er macht kaum Fehler und lieferte immer wieder wichtige Punkte.»

«Es ist ein Kompliment an Sergio, dass es so lange gedauert hat, denn zur Wahl stand auch ein vierfacher Weltmeister mit einem grossen Erfahrungsschatz», fügte Szafnauer an. «Aber ich denke, es war die richtige Entscheidung, Sebastian mit seiner Erfahrung aus den Top-Teams an Bord zu holen, da auch Aston Martin einsteigt und das Ziel lautet, an die Spitze zu kommen.»

1. Training, Mugello

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 1:17,879 min

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,048 sec

3. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,307

4. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,530

5. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +0,797

6. Esteban Ocon (F), Renault, +0,926

7. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +0,960

8. Lando Norris (GB), McLaren, +1,102

9. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,189

10. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1,261

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1,340

12. Romain Grosjean (F), Haas, +1,345

13. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,388

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, 1,443

15. Carlos Sainz (E), McLaren, +1,578

16. George Russell (GB), Williams, +1,599

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1,672

18. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,957

19. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1,961

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,155