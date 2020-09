Sebastian Vettel im Aston Martin: Das wird teuer

​Also doch: Sebastian Vettel fährt 2021 für Aston Martin, er ist längerfristig an den Rennstall aus Silverstone gebunden. Das wird teuer für Teambesitzer Lawrence Stroll und seine Geschäftskollegen.

Sebastian Vettel fährt ab 2021 für den Formel-1-Werksrennstall von Aston Martin, für jenes Team, das heute Racing Point heisst. Der Heppenheimer soll jährlich rund 15 Millionen Euro erhalten. Teambesitzer Lawrence Stroll und seine Geschäftskollegen müssen tief in die Tasche greifen, denn zum Gehalt von Vettel kommt, dass Sergio Pérez für den Ausstieg aus seinem bis 2022 abgeschlossenen Vertrag kompensiert werden muss; wenn zu 100 Prozent, werden das nochmals rund 15 Millionen Euro sein. Darüber hinaus werden Pérez’ mexikanische Sponsoren abspringen, und das könnte ein Minus von bis zu 20 Millionen für 2021 und 2022 ausmachen.

Heute wird Aston Martin Lagonda seit dem unfreiwilligen Abgang von Vorstandschef Andy Palmer vom bisherigen AMG-Markenboss Tobias Moers (54) aus Freiburg im Breisgau geführt, der ein ausgewiesener Automann und Rennsportfan ist. Deutschland ist für den im Moment ziemlich strauchelnden Luxus-Sportwagenbauer der wichtigste Markt auf dem europäischen Kontinent, sicher wichtiger als der mexikanische.

Der erste positive Vettel-Effekt war schon Donnerstagfrüh zu sehen, als die Aston-Aktie deutlich an Wert zulegte.

Woran sich nichts ändern wird – an der Partnerschaft mit dem aktuellen Racing Point-Titelsponsor BWT.



Das österreichische Unternehmen will die 2017 mit Force India begonnene Beziehung auch mit Aston Martin fortsetzen, war aus dem Firmensitz in Mondsee zu vernehmen – obwohl dort wegen der Geschäftsrückgänge in der Corona-Pandemie 60 Arbeitsplätze gestrichen werden sollen.



Das Verhältnis zwischen Racing Point-Eigner Lawrence Stroll und BWT-Boss Andreas Weissenbacher wird allgemein als sehr harmonisch beschrieben. Ob allerdings ein Aston Martin-Rennwagen in Pink auftreten wird, ist eher fraglich. BWT als Titelsponsor ist Racing Point in dieser Saison rund 30 Millionen Euro wert.





