Toskana-GP im Fernsehen: So wird das Wetter

​Die Formel 1 kehrt nach Testfahrten 2012 auf die Rennstrecke von Mugello zurück, erstmals für einen WM-Lauf. Wir sagen, welche Rolle das Wetter am GP-Wochenende in der Toskana spielen wird.

Der 1000. Formel-1-WM-Lauf von Ferrari könnte auf keiner passenderen Rennstrecke ausgetragen werden: auf jener Mugello-Bahn, die seit 1988 im Besitz der italienischen Sportwagenfirma ist.

Sebastian Vettel und Charles Leclerc tun sich 2020 mit dem Modell SF1000 (Scuderia Ferrari 1000) schwer, bei normalem Rennverlauf ist nicht mit einer Spitzenplazierung zu rechnen. Zuletzt konnten der Deutsche und der Monegasse aus eigener Kraft nicht unter die besten Zehn vorstossen.

Aber vielleicht erleben wir ja einen ähnlich turbulenten Grand Prix wie bei der 70-Jahre-Feier der Formel 1 in Silverstone, denn die Voraussetzungen sind ähnlich wie damals in England: Wir haben eine Rennstrecke, welche die Reifen stark belastet, zudem wird es nochmals sommerlich heiss. Die italienischen Meteorologen kündigen bis zu 32 Grad an, Regen ist keiner in Sicht.

Wie sich das GP-Wochenende auf der 1974 als permanente Rennstrecke eröffneten Bahn entwickelt, erleben 2880 Fans vor Ort mit, die meisten Formel-1-Anhänger jedoch online oder vor dem Fernseher; hier sind die wichtigsten Sendetermine.





Toskana-GP im Fernsehen

Freitag, 11. September 2020

8.55: Sky Sport 1 – Italien-GP Wiederholung

10.55: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung 1. Freies Training

11.00–12.30: 1. Freies Training

13.45: Sky Sport 1 – Pressekonferenz Teamchefs

14.55: n-tv – Beginn Berichterstattung 2. Freies Training

14.55: ORF 1 – Beginn Berichterstattung 2. Freies Training

14.55: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung 2. Freies Training

15.00–16.30: 2. Freies Training



Samstag, 12. September

0.15: Sky Sport 1 – 1. Freies Training Wiederholung

1.45: Sky Sport 1 – 2. Freies Training Wiederholung

8.50: Sky Sport 3 – 2. Freies Training Wiederholung

11.55: Sky Sport 3 – Beginn Berichterstattung 3. Freies Training

12.00–13.00: 3. Freies Training

13.45: Sky Sport 3 – 3. Freies Training Wiederholung

14.00: RTL – Freies Training Highlights

14.45: ORF 1 – F1-News

14.45: RTL – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.45: Sky Sport 3 – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.55: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.00–16.00: Qualifying

16.15: Sky Sport 3 – Pressekonferenz

17.00: SRFInfo – Aufzeichnung Qualifying

19.00: Sky Sport 3 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 13. September

2.35: Sky Sport 3 – 3. Freies Training Wiederholung

3.35: Sky Sport 3 – Qualifying Wiederholung

12.55: Sky Sport 3 – Qualifying Wiederholung

13.30: RTL – Countdown zum Rennen, mit Sonderbericht «Mythos Ferrari – zwischen Himmel und Hölle»

14.00: ORF 1 – F1-News

14.00: Sky Sport 3 – Vorberichte zum Rennen

14.35: ORF 1 – Vorberichte, gleich anschliessend Rennen

14.50: SRF2 – Vorberichte, gleich anschliessend Rennen

15.00: RTL – Beginn Berichterstattung zum Rennen

15.05: Sky Sport 3 – Beginn Berichterstattung zum Rennen

15.10: Rennstart

16.45: Sky Sport 3 – Analysen und Interviews

16.45: RTL – Siegerehrung und Highlights

16.50: ORF 1 – Analyse

17.15: Sky Sport 3 – Pressekonferenz