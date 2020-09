Ralf Schumacher: Vettel mit Aston Martin vor Ferrari

Ralf Schumacher in Macau 2019

​Der sechsfache Grand-Prix-Sieger Ralf Schumacher (45) sagt über Sebastian Vettel und Aston Martin: «Ich kann mir gut vorstellen, dass Seb in der Saison 2021 mit seinem neuen Renner vor Ferrari liegen wird.»

Ralf Schumacher ist wenig überrascht davon, dass Sebastian Vettel Grand-Prix-Pilot bleibt. Der 45jährige Schumacher ist schlau genug zu erkennen, welche Möglichkeiten sich für Vettel 2021 bei Aston Martin bieten. Der GP-Experte der deutschen Sky sagt: «Das diesjährige Auto von Racing Point ist dem Mercedes sehr ähnlich. Da gab es ja diese lange Diskussion, die Gott sei Dank vorbei ist, was in Sachen übernommener Designs und Teile erlaubt ist und was nicht.»

Der WM-Vierte von 2001 und 2002 weiter: «Der Racing Point-Rennwagen liegt sehr stabil, wenn man sich die Aufnahmen der Bordkamera ansieht. Und genau das ist es, was Sebastian am Ferrari immer bemängelt hat. Durchaus möglich, dass er mit dem Fahrverhalten dieses Autos deutlich besser zurechtkommt.»

Der sechsfache GP-Sieger Ralf Schumacher findet, dass «Racing Point der unumstritten das deutlich bessere Auto ist als der Ferrari. Die Entwicklung dieser Autos fürs kommende Jahr sind beschränkt. Von daher kann ich mir vorstellen, dass Vettel 2021 mit Aston Martin vor Ferrari liegen wird.»

Kurzfristig erwartet Schumacher für Vettel keine gravierenden Auswirkungen für den Rest der Saison. Allerdings müsse sein Landsmann damit rechnen, «dass man ihn jetzt bei Ferrari zunehmend ausschliessen wird, was das Thema Weiterentwicklung betrifft; um zu vermeiden, dass mit Vettel irgend welche Informationen weggehen.»



Italien-GP in Monza

1. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1.20:11,783h

2. Carlos Sainz (E), McLaren, +0,415 sec

3. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +3,358

4. Lando Norris (GB), McLaren, +6,000

5. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +7,108

6. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +8,391

7. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +17,245

8. Esteban Ocon (F), Renault, +18,691

9. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +22,208

10. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +23,224

11. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +32,876

12. Romain Grosjean (F), Haas, +35,164

13. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +36,312

14. George Russell (GB), Williams, +36,593

15. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +37,533

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +55,199

Out

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Motor

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Crash

Kevin Magnussen (DK), Haas, Antriebsschaden

Sebastian Vettel (D), Ferrari, Bremsen





WM-Stand Fahrer nach 8 von 17 Rennen

1. Hamilton 164 Punkte

2. Bottas 117

3. Verstappen 110

4. Stroll 57

5. Norris 57

6. Albon 48

7. Leclerc 45

8. Gasly 43

9. Sainz 41

10. Ricciardo 41

11. Pérez 34

12. Ocon 30

13. Vettel 16

14. Nico Hülkenberg (D) 6

15. Kvyat 4

16. Giovinazzi 2

17. Magnussen 1

18. Latifi 0

19. Räikkönen 0

20. Grosjean 0

21. Russell 0



Marken

1. Mercedes 281

2. Red Bull Racing 158

3. McLaren 98

4. Racing Point 82 (81)*

5. Renault 71

6. Ferrari 61

7. AlphaTauri 47

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0



* 15 Punkte Abzug wegen Einsatzes illegal kopierter Bremsbelüfung