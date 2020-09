Ricciardo: «Du musst den Worten Taten folgen lassen»

Renault-Abschiedskandidat Daniel Ricciardo spricht über die Schwierigkeit, auch nach seinem angekündigten Abgang beim französischen Werksteam eine gute Atmosphäre im Team zu halten.

Als Daniel Ricciardo seinen Abschied in Richtung McLaren verkündete, beteuerte er im Gespräch mit der Renault-Teamführung, dass er bis zu seinem Abschied weiterhin alles daran setzen werde, die Werkstruppe des französischen Autobauers nach vorne zu bringen. «Da waren schon einige Emotionen, als ich es verkündet habe, wie auch zu erwarten war. Für mich war es das Wichtigste, dem Team klar zu machen, dass ich natürlich trotzdem bis zum Jahresende alles geben werde, um nach vorne zu kommen», erzählte er an der Pressekonferenz in Sotschi.

«Und wenn du so etwas sagst, ob am Telefon oder persönlich, dann musst du deinen Worten auch Taten folgen lassen. Das habe ich auch getan und sobald wir wieder auf die Rennstrecke zurückgekehrt sind, hat die Mannschaft auch gesehen, dass ich mein Wort halte und wie angekündigt weiterhin alles gebe», schilderte der 31-jährige Australier.

«Wir kommen gut miteinander aus, und ich habe noch nie einen erwachsenen Mann gesehen, der sich derart über ein potenzielles Tattoo freut», spielte Ricciardo auf die Podest-Wette mit Teamchef Cyril Abiteboul an. Denn der Ingenieur aus Paris hat dem Lockenkopf ein Tattoo versprochen, sollte es dieser aufs Treppchen schaffen. «Die Atmosphäre im Team ist wirklich gut, nun kommt auch noch Fernando Alonso an Bord, und das ist für das Team und die ganze Formel 1 natürlich aufregend.»

«Ich fühle mich dadurch aber nicht zu wenig beachtet, im Gegenteil, ich arbeite immer noch intensiv mit dem Team, um das Auto für dieses Jahr zu entwickeln. Es läuft derzeit also alles ziemlich gut, ich muss nur weiter gute Ergebnisse einfahren, damit alle auch glücklich bleiben», fügte der siebenfache GP-Sieger grinsend an.

Dass auch sein ehemaliger Red Bull Racing-Teamkollege Sebastian Vettel Ende Jahr die Fronten wechselt und bei Aston Martin (derzeit noch Racing Point) an Bord gehen wird, kommentierte Ricciardo folgendermassen: «Seb war in den vergangenen Jahren immer in siegfähigen Teams unterwegs und ich würde Racing Point auch nicht als Mittelfeldteam bezeichnen, denn in dieser Saison sind sie bisher sehr stark aufgetreten. Es liegt an ihm, es richtig hinzubekommen.»

An der Motivation des vierfachen Weltmeisters hegt Ricciardo keine Zweifel: «Seb ist sehr interessiert am Team, auch technisch leistet er die nötige Arbeit und ist sehr engagiert. Racing ist in unser aller DNA, aber er fühlt und atmet den Rennsport. Die meisten von uns denken am Abend vor dem Einschlafen an etwas anderes, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Seb selbst dann meist ans Racing denkt. Er wird sicherlich den nötigen Aufwand betreiben, um erfolgreich zu sein.»

