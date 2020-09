Alfa Romeo 2021: Kimi Räikkönen und Mick Schumacher

​Formel-2-Pilot Mick Schumacher sitzt am 9. Oktober im freien Training zum Eifel-GP auf dem Nürburgring in einem Alfa Romeo – und fährt mit grosser Wahrscheinlichkeit 2021 neben Kimi Räikkönen.

Alfa Romeo-Teamchef Fred Vasseur hat schon vor Wochen festgehalten: «Natürlich würde ich gerne mit Kimi Räikkönen weitermachen, das liegt auf der Hand. Wenn die Zusammenarbeit stimmt, spricht nichts dagegen.»

Anzeichen verdichten sich, dass «Iceman» noch eine GP-Saison anhängen wird und auch 2021 Formel 1 fährt. Dass er damit seinen kommenden Rekord der meisten GP-Teilnahmen im Duell mit Fernando Alonso verteidigt, ist dem Weltmeister von 2007 allerdings schnuppe: «Das ist sicher kein Grund, um weiterzumachen. Diese Zahl bedeutet mir nichts. Denn Rekord sind dazu da, um gebrochen zu werden.»

Für Kimi hat sich nichts geändert, was seine Einstellung betrifft: «Wenn ich Spass an der Arbeit habe, dann mach ich weiter.»

Teamchef Vasseur will auch 2021 bei den Rot-Weissen die richtige Mischung aus Erfahrung und Jugend an den Start bringen. Denn der zweite Alfa Romeo wird von Ferrari mit einem Piloten aus dem eigenen Nachwuchsprogramm besetzt. Der wird nicht Antonio Giovinazzi heissen. Der Italiener hatte seine Chance, jetzt drängen die neuen Jungen nach, Fahrer wie Mick Schumacher, Callum Ilott und Robert Shwartzman.

Formel-2-Pilot Mick Schumacher, vor dem Hauptrennen in Sotschi am 26. September Tabellenführer, wird am 9. Oktober auf dem Nürburgring erstmals im Rahmen eines GP-Wochenendes Formel 1 fahren, im ersten Training zum Eifel-GP sitzt er im Alfa Romeo. Bei Testfahrten in Bahrain 2019 sass er schon im Alfa Romeo, und für Ferrari fuhr er mehrfach verschiedene GP-Renner.



Jeder kennt die Magnetkraft des Namens Schumacher. Der kommende Formel-1-CEO Stefano Domenicali und Ferrari wissen – Mick Schumacher in der Königsklasse, das wird ein enormes Interesse erzeugen. Ein Platz bei Alfa Romeo 2021 ist noch nicht bestätigt, aber sehr wahrscheinlich.





2. Training, Sotschi

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 1:33,519 min

2. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,267 sec

3. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1,058

4. Carlos Sainz (E), McLaren, +1,204

5. Lando Norris (GB), McLaren, +1,328

6. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1,371

7. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,529

8. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,533

9. Esteban Ocon (F), Renault, +1,620

10. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,664

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,691

12. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,723

13. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,942

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1,997

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,044

16. George Russell (GB), Williams, +2,056

17. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +2,108

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,210

19. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +2,534

20. Romain Grosjean (F), Haas, +3,339





1. Training, Sotschi

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 1:34,923 min

2. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +0,507 sec

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,654

4. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +0,873

5. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,042

6. Esteban Ocon (F), Renault, +1,138

7. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,307

8. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,331

9. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,400

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,783

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,973

12. Carlos Sainz (E), McLaren, +2,047

13. Lando Norris (GB), McLaren, +2,187

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, 2,278

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +2,307

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,507

17. George Russell (GB), Williams, +2,672

18. Romain Grosjean (F), Haas, +2,726

19. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +2,793

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,861





WM-Stand Fahrer nach 9 von 17 Rennen

1. Hamilton 190 Punkte

2. Bottas 135

3. Verstappen 110

4. Norris 65

5. Albon 63

6. Stroll 57

7. Ricciardo 53

8. Leclerc 49

9. Pérez 44

10. Gasly 43

11. Sainz 41

12. Ocon 30

13. Vettel 17

14. Kvyat 10

15. Nico Hülkenberg (D) 6

16. Räikkönen 2

17. Giovinazzi 2

18. Magnussen 1

19. Latifi 0

20. Russell 0

21. Grosjean 0



Marken

1. Mercedes 325

2. Red Bull Racing 173

3. McLaren 106

4. Racing Point 92

5. Renault 83

6. Ferrari 66

7. AlphaTauri 53

8. Alfa Romeo 4

9. Haas 1

10. Williams 0