Fernando Alonso: Renault plant zahlreiche Testfahrten

​Der zweifache Formel-1-Champion Fernando Alonso ist heiss aufs Fahren: Auf seinen Wunsch hin stellt Renault-Teamchef Cyril Abiteboul derzeit ein umfangreiches Testprogramm zusammen.

Renault kommt in der Formel 1 in Gang, auch in Sotschi glänzt Daniel Ricciardo durch gute Rundenzeiten. Das hat den Appetit von Formel-1-Rückkehrer Fernando Alonso angeregt, den GP-Renner zu bewegen. Leider wird aber in der Formel 1 während der Saison nicht getestet, der übliche Nachsaisontest mit Pirelli entfällt (weil wir 2021 mit den gleichen Reifen wie heute fahren) und ist als Nachwuchsfahrertest ausgelegt.

Was also kann Renault tun, um Fernando Alonso auf die Testbahn gehen zu lassen? Zunächst einmal lobbyiert Renault beim Autosport-Weltverband FIA, dass die Nachwuchsfahrer-Regelung für den Test nach dem WM-Finale in Abu Dhabi geändert wird. Die Franzosen sind nicht die Einzigen, die sich dafür stark machen. Auch Ferrari und McLaren setzen sich dafür ein, sie wollen Carlos Sainz und Daniel Ricciardo so früh als möglich testen lassen.

Renault-Teamchef Cyril Abiteboul freut sich über den Arbeitswillen des zweifachen Weltmeisters Fernando Alonso. Der 32fache GP-Sieger hat drei Tage lang in den Rennwagenwerken verbracht (zwei Tage in England, einen in Frankreich) und ist gierig aufs Arbeiten.

Der Pariser Abiteboul sagt: «Wir haben zunächst mal die Möglichkeit, Fernando im Rahmen eines Filmtags ans Lenkrad des 2020er Autos zu lassen. Wir haben in diesem Jahr noch keinen dieser zwei erlaubten Tage absolviert. Das Reglement erlaubt zudem, dass wir mit einem 2018er Wagen so viel testen können wie wir wollen.»



«Alonso ist heiss aufs Fahren, also stellen wir derzeit für ihn ein Programm zusammen. Ich kann versichern, dass wir ihn in einem Renault sehen werden, ich kann nur noch nicht sagen, wann, wo und mit welchem Wagen genau das sein wird.»



Abiteboul weiter: «Fernando ist sehr beeindruckt davon, wie die Werke gewachsen sind. Es ist elektrisierend, die Begeisterung in seinen Augen zu sehen. Wir werden alles daran setzen, für ihn jenes Auto zu bauen, das er verdient.»





3. Training, Sotschi

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:33,279 min

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,776 sec

3. Carlos Sainz (E), McLaren, +0,817

4. Esteban Ocon (F), Renault, +0,960

5. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +0,973

6. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,027

7. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,315

8. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,453

9. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,489

10. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1,508

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,513

12. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,527

13. George Russell (GB), Williams, +1,700

14. Romain Grosjean (F), Haas, +1,978

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,013

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,172

17. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +2,311

18. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +2,320

19. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +2,324

20. Lando Norris (GB), McLaren, +2,702





2. Training, Sotschi

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 1:33,519 min

2. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,267 sec

3. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1,058

4. Carlos Sainz (E), McLaren, +1,204

5. Lando Norris (GB), McLaren, +1,328

6. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1,371

7. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,529

8. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,533

9. Esteban Ocon (F), Renault, +1,620

10. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,664

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,691

12. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,723

13. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,942

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1,997

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,044

16. George Russell (GB), Williams, +2,056

17. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +2,108

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,210

19. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +2,534

20. Romain Grosjean (F), Haas, +3,339





1. Training, Sotschi

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 1:34,923 min

2. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +0,507 sec

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,654

4. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +0,873

5. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,042

6. Esteban Ocon (F), Renault, +1,138

7. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,307

8. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,331

9. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,400

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,783

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,973

12. Carlos Sainz (E), McLaren, +2,047

13. Lando Norris (GB), McLaren, +2,187

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, 2,278

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +2,307

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,507

17. George Russell (GB), Williams, +2,672

18. Romain Grosjean (F), Haas, +2,726

19. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +2,793

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,861





WM-Stand Fahrer nach 9 von 17 Rennen

1. Hamilton 190 Punkte

2. Bottas 135

3. Verstappen 110

4. Norris 65

5. Albon 63

6. Stroll 57

7. Ricciardo 53

8. Leclerc 49

9. Pérez 44

10. Gasly 43

11. Sainz 41

12. Ocon 30

13. Vettel 17

14. Kvyat 10

15. Nico Hülkenberg (D) 6

16. Räikkönen 2

17. Giovinazzi 2

18. Magnussen 1

19. Latifi 0

20. Russell 0

21. Grosjean 0



Marken

1. Mercedes 325

2. Red Bull Racing 173

3. McLaren 106

4. Racing Point 92

5. Renault 83

6. Ferrari 66

7. AlphaTauri 53

8. Alfa Romeo 4

9. Haas 1

10. Williams 0