Irre Statistik: Pole-Position in Sotschi wenig wert

​Auf einigen Rennstrecken ist der beste Startplatz eine Steilvorlage zum Sieg, etwa in Barcelona oder Monaco. Im Autodrom von Sotschi hingegen ist die Pole-Position wenig wert. Wir sagen warum.

Valtteri Bottas hatte am Freitag angedeutet, was wir von ihm im Abschlusstraining zum Grossen Preis von Russland in Sotschi erwarten dürfen: Bestzeit. Schon 2018 war er auf dem Olympia-Gelände in der Qualifikation der schnellste Mann. Aber die sechs bisherigen GP-Wochenenden am Schwarzen Meer haben bewiesen – die Pole-Position im Autodrom von Sotschi ist weniger wert als auf anderen Rennstrecken.

Mit 1001 Metern ist der Weg von der Pole-Position bis zum Scheitelpunkt der zweiten Kurve auf dem Sotschi-Autodrom der längste aller Formel 1-Strecken (die erste ist ein leichter Knicks, der voll gefahren wird). Aufgrund des langen Weges ist der Windschatten in Sotschi der kraftvollste in der gesamten Saison. Das gilt besonders auf der ersten Runde des Rennens, was es sehr schwierig gestaltet, seine Position zu verteidigen.

Wir haben es in Russland regelmässig erlebt, dass der Mann vom besten Startplatz noch vor der ersten richtigen Kurve seine Führungspositioin los ist, zwei Mal in den letzten drei Jahren kam der Mann von Startplatz 3 als Leader aus der ersten Runde zurück. Daher sollte uns die folgende Statistik nicht mehr besonders überraschen: Von bislang sechs Grossen Preisen in Sotschi ist der Sieger nur in zwei Fällen von der Pole-Position gestartet, Lewis Hamilton 2014 und Nico Rosberg 2016. Hier eine kurze Übersicht.

2014

Pole-Position: Lewis Hamilton (Mercedes)

Sieger: Lewis Hamilton (Mercedes)



2015

Pole-Position: Nico Rosberg (Mercedes)

Sieger: Lewis Hamilton (Mercedes)



2016

Pole-Position: Nico Rosberg (Mercedes)

Sieger: Nico Rosberg (Mercedes)



2017

Pole-Position: Sebastian Vettel (Ferrari)

Sieger: Valtteri Bottas (Mercedes)



2018

Pole-Position: Valtteri Bottas (Mercedes)

Sieger: Lewis Hamilton (Mercedes)



2019

Pole-Position: Charles Leclerc (Ferrari)

Sieger: Lewis Hamilton (Mercedes)





3. Training, Sotschi

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:33,279 min

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,776 sec

3. Carlos Sainz (E), McLaren, +0,817

4. Esteban Ocon (F), Renault, +0,960

5. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +0,973

6. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,027

7. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,315

8. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,453

9. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,489

10. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1,508

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,513

12. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,527

13. George Russell (GB), Williams, +1,700

14. Romain Grosjean (F), Haas, +1,978

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,013

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,172

17. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +2,311

18. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +2,320

19. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +2,324

20. Lando Norris (GB), McLaren, +2,702





2. Training, Sotschi

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 1:33,519 min

2. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,267 sec

3. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1,058

4. Carlos Sainz (E), McLaren, +1,204

5. Lando Norris (GB), McLaren, +1,328

6. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1,371

7. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,529

8. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,533

9. Esteban Ocon (F), Renault, +1,620

10. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,664

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,691

12. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,723

13. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,942

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1,997

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,044

16. George Russell (GB), Williams, +2,056

17. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +2,108

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,210

19. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +2,534

20. Romain Grosjean (F), Haas, +3,339





1. Training, Sotschi

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 1:34,923 min

2. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +0,507 sec

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,654

4. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +0,873

5. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,042

6. Esteban Ocon (F), Renault, +1,138

7. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,307

8. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,331

9. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,400

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,783

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,973

12. Carlos Sainz (E), McLaren, +2,047

13. Lando Norris (GB), McLaren, +2,187

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, 2,278

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +2,307

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,507

17. George Russell (GB), Williams, +2,672

18. Romain Grosjean (F), Haas, +2,726

19. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +2,793

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,861





WM-Stand Fahrer nach 9 von 17 Rennen

1. Hamilton 190 Punkte

2. Bottas 135

3. Verstappen 110

4. Norris 65

5. Albon 63

6. Stroll 57

7. Ricciardo 53

8. Leclerc 49

9. Pérez 44

10. Gasly 43

11. Sainz 41

12. Ocon 30

13. Vettel 17

14. Kvyat 10

15. Nico Hülkenberg (D) 6

16. Räikkönen 2

17. Giovinazzi 2

18. Magnussen 1

19. Latifi 0

20. Russell 0

21. Grosjean 0



Marken

1. Mercedes 325

2. Red Bull Racing 173

3. McLaren 106

4. Racing Point 92

5. Renault 83

6. Ferrari 66

7. AlphaTauri 53

8. Alfa Romeo 4

9. Haas 1

10. Williams 0