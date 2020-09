Andreas Seidl warnt: «McLaren muss nachlegen»

​Der Passauer McLaren-Teamchef Andreas Seidl sagt nach dem Grossen Preis von Russland: «Racing Point hat das drittschnellste Auto, Renault hat grosse Fortschritte gemacht – McLaren muss nachlegen.»

Der Kampf um den dritten Rang im Konstrukteurs-Pokal spitzt sich zu: Noch liegt McLaren auf dem dritten Platz, aber Racing Point und Renault rücken näher. Das englische Traditions-Team kommt derzeit auf 106 Punkte, Racing Point hat bereits 104, und Renault liegt quasi im Windschatten mit 99.

Kein Wunder, zieht der deutsche McLaren-Teamchef Andreas Seidl nach dem Grossen Preis von Russland diese Zwischenbilanz: «Racing Point hat das drittschnellste Auto, Renault hat grosse Fortschritte gemacht – McLaren muss nachlegen.»

Der Passauer sagt nach der Nullrunde seines Rennstalls in Sotschi weiter: «Für mich steht fest, dass Racing Point im Mittelfeld deutlich die Nase vorn hat. Das hatte sich damals schon beim Wintertest in Barcelona abgezeichnet. Seit Spa-Francorchamps hat Renault erheblich Tempo aufgenommen. Wir mischen da mit, im Qualifying wie auch im Rennen.»

«Aber nun liegt es an uns, den nächsten Entwicklungsschritt zu machen, wenn wir uns in diesem Kampf um den dritten Platz behaupten wollen. Nur wer jetzt effizient entwickelt, wird sich am Ende durchsetzen.»

«Wir haben in den vergangenen Wochen sehr hart gearbeitet und beispielsweise eine neue Fahrzeugnase auf die Bahn gebracht. Umso schmerzhafter war es in Russland, keine Punkte erobern zu können, zum ersten Mal in dieser Saison, zum ersten Mal seit Mexiko 2019.»



«Unser Rennen war gewissermassen in der zweiten Kurve vorbei, wegen des Unfalls von Carlos Sainz und mit Lando Norris, der nicht verhindern konnte, über Trümmerteile zu fahren. Von da hinten hätte er eine weitere Safety-Car-Phase gebraucht, um in die Nähe der WM-Punkte zu kommen, aber das ist nicht passiert.»





Russland-GP, Sotschi

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 1:34:07,868 h

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +7,729 sec

3. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +22,729

4. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +30,558

5. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +47,065

6. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:02,186 min

7. Esteban Ocon (F), Renault, +1:08,006

8. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1:08,740

9. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1:29,669

10. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1:32,995

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1 Runde

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

15. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Romain Grosjean (F), Haas, +1 Runde

18. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

Out

Lance Stroll (CDN), Racing Point, Crash

Carlos Sainz (E), McLaren, Crash





WM-Stand Fahrer nach 10 von 17 Rennen

1. Hamilton 205 Punkte

2. Bottas 161

3. Verstappen 128

4. Norris 65

5. Albon 64

6. Ricciardo 63

7. Leclerc 57

8. Stroll 57

9. Pérez 56

10. Gasly 45

11. Sainz 41

12. Ocon 36

13. Vettel 17

14. Kvyat 14

15. Nico Hülkenberg (D) 6

16. Räikkönen 2

17. Giovinazzi 2

18. Magnussen 1

19. Latifi 0

20. Russell 0

21. Grosjean 0



Marken

1. Mercedes 366

2. Red Bull Racing 192

3. McLaren 106

4. Racing Point 104

5. Renault 99

6. Ferrari 74

7. AlphaTauri 59

8. Alfa Romeo 4

9. Haas 1

10. Williams 0