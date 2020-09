Mika Salo (FIA): Todesdrohungen wegen Max Verstappen

​Schwerer Vorwurf gegen Ex-GP-Fahrer Mika Salo, der in Russland als Rennkommissar arbeitete. Er soll TV-Kollegen vorab von der Strafe für Hamilton informiert haben. Salo: «Das ist kompletter Bockmist.»

In den sozialen Netzwerken kursiert ein schwerwiegender Vorwurf: Der Finne Mika Salo (53), seit mehreren Jahren als FIA-Rennkommissar tätig, soll in Sotschi Informationen über die Strafe für Lewis Hamilton weitergegeben haben. Als angeblicher Beweis wird genannt, dass der finnische Sender CMore in der Übertragung des Geschehens aus Russland von der Bestrafung des Mercedes-Stars sprach, zehn Minuten bevor die Strafe offiziell verkündet wurde. Salo wird unterstellt, die Quelle dieser Information gewesen zu sein.

Salo, der von 1994 bis 2002 an 110 WM-Läufen teilnahm und 1999 WM-Zehnter wurde, nahm in der Tageszeitung Iltalehti zum Vorwurf wie folgt Stellung: «Ich habe nichts Anderes zu sagen als – das ist kompletter Bockmist. Online kann jeder schreiben, was immer er will. Die sollte mal die Fakten checken und lieber die Kommentatoren fragen, woher sie diese Information hatten.»

Salo weiter: «Ich finde diese ganzen Diskussionen online ohnehin blödsinnig. Die Leute sprechen über Dinge, von welchen sie nichts verstehen.»



Der frühere Pilot von Lotus, Tyrrell, Arrows, BAR, Ferrari, Sauber und Toyota weiss: Rennkommissare können es nicht allen recht machen. «Und jene Leute, die wegen einer Entscheidung wütend sind, fangen dann an, Mist zu verzapfen. Ein Beispiel – als wir vor zwei Jahren in den USA eine Entscheidung gegen Max Verstappen fällten, erhielt ich ein Jahr lang Todesdrohungen! Das ist nur der übliche Scheiss.»



CMore-Kommentator Niki Juusela hat zum Ursprung der Informationen gesagt: «Es war nicht Mika Salo. Aber ich kommentiere das nicht weiter, weil wir unsere Quellen grundsätzlich schützen.»





Russland-GP, Sotschi

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 1:34:07,868 h

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +7,729 sec

3. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +22,729

4. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +30,558

5. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +47,065

6. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:02,186 min

7. Esteban Ocon (F), Renault, +1:08,006

8. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1:08,740

9. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1:29,669

10. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1:32,995

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1 Runde

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

15. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Romain Grosjean (F), Haas, +1 Runde

18. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

Out

Lance Stroll (CDN), Racing Point, Crash

Carlos Sainz (E), McLaren, Crash





WM-Stand Fahrer nach 10 von 17 Rennen

1. Hamilton 205 Punkte

2. Bottas 161

3. Verstappen 128

4. Norris 65

5. Albon 64

6. Ricciardo 63

7. Leclerc 57

8. Stroll 57

9. Pérez 56

10. Gasly 45

11. Sainz 41

12. Ocon 36

13. Vettel 17

14. Kvyat 14

15. Nico Hülkenberg (D) 6

16. Räikkönen 2

17. Giovinazzi 2

18. Magnussen 1

19. Latifi 0

20. Russell 0

21. Grosjean 0



Marken

1. Mercedes 366

2. Red Bull Racing 192

3. McLaren 106

4. Racing Point 104

5. Renault 99

6. Ferrari 74

7. AlphaTauri 59

8. Alfa Romeo 4

9. Haas 1

10. Williams 0