Schock: Honda steigt Ende 2021 aus Formel 1 aus!

​Bei einer Pressekonferenz verkündet Honda-Präsident Takahiro Hachigo: Die Japaner steigen Ende 2021 aus der Königsklasse aus! Red Bull Racing und AlphaTauri brauchen neue Motorenpartner.

Paukenschlag in der Formel 1: Honda-Präsident Takahiro Hachigo hat in einer Videokonferenz bestätigt – Ende 2021 ist Schluss mit Formel 1. Damit brauchen die beiden Red Bull-Teams Red Bull Racing und AlphaTauri einen neuen Motorenpartner.

Honda war 2015 als Partner von McLaren in die Königsklasse zurückgekommen, erlebte mit den Engländern aber frustrierende Jahre. Die Partnerschaft war auf zehn Jahre Laufzeit ausgelegt, wurde aber Ende 2017 beendet.

McLaren fuhr fortan mit Renault-Motoren, Honda wechselte zu Toro Rosso (dem heutigen AlphaTauri). Anfang 2019 kam Red Bull Racing als Honda-Partner hinzu, seither wurden mit Max Verstappen (RBR) und Pierre Gasly (AlphaTauri) Rennen gewonnen.

Honda machte sich über die steigenden Kosten für das Formel-1-Projekt immer Sorgen. Nun sagt Honda-Präsident Takahiro Hachigo: «Die Autoindustrie steht vor grossen Herausforderungen. Wir haben beschlossen, uns diesen Herausforderungen zu stellen und beenden daher unser Engagement in der Formel 1 auf Ende 2021.»



«Wir wollen unsere Ressourcen komplett dafür verwenden, uns ganz auf kommende Antriebssysteme zu konzentrieren. Wir möchten uns bei Red Bull Racing und AlphaTauri bedanken, dass sie uns geholfen haben, den Traum zu verwirklichen und in der Formel 1 Rennen zu gewinnen.»



Honda-F1-Geschäftsleiter Masahi Yamamoto hatte zuvor angedeutet, dass die Zukunft der Japaner in der Formel 1 nicht in Stein gemeisselt sei: «Kosten waren für uns immer das grösste Thema. Alle Autohersteller haben derzeit weltweit gewaltige Probleme. Die Autoindustrie befindet sich in grossem Wandel, mit einer zunehmenden Tendenz zu alternativen Antriebssystemen wie Elektrik.»

Die japanische Autoindustrie leidet in der Coronakrise. Der Nettogewinn von Honda fiel im abgelaufenen Geschäftsjahr um 25,3 Prozent. Wie in Europa mussten auch in Japan wegen der Pandemie zeitweise die Werke geschlossen werden, der Verkauf brach ein.

Die jährlichen Kosten für das Formel-1-Engagement werden auf zwischen 300 und 400 Millionen Euro geschätzt.





Russland-GP, Sotschi

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 1:34:07,868 h

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +7,729 sec

3. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +22,729

4. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +30,558

5. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +47,065

6. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:02,186 min

7. Esteban Ocon (F), Renault, +1:08,006

8. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1:08,740

9. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1:29,669

10. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1:32,995

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1 Runde

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

15. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Romain Grosjean (F), Haas, +1 Runde

18. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

Out

Lance Stroll (CDN), Racing Point, Crash

Carlos Sainz (E), McLaren, Crash





WM-Stand Fahrer nach 10 von 17 Rennen

1. Hamilton 205 Punkte

2. Bottas 161

3. Verstappen 128

4. Norris 65

5. Albon 64

6. Ricciardo 63

7. Leclerc 57

8. Stroll 57

9. Pérez 56

10. Gasly 45

11. Sainz 41

12. Ocon 36

13. Vettel 17

14. Kvyat 14

15. Nico Hülkenberg (D) 6

16. Räikkönen 2

17. Giovinazzi 2

18. Magnussen 1

19. Latifi 0

20. Russell 0

21. Grosjean 0



Marken

1. Mercedes 366

2. Red Bull Racing 192

3. McLaren 106

4. Racing Point 104

5. Renault 99

6. Ferrari 74

7. AlphaTauri 59

8. Alfa Romeo 4

9. Haas 1

10. Williams 0