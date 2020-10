Daniil Kvyat (AlphaTauri): Fernduell mit Yuki Tsunoda

Daniil Kvyat hat beim Heimrennen in Sotschi einen guten achten Platz errungen. Der Russe weiss: Aus der Formel 2 drängt sich Yuki Tsunoda als Nachfolger auf. Also macht Kvyat Werbung in eigener Sache.

Daniil Kvyat gerät unter Druck: Der 26jährige Russe trägt ein Fernduell mit dem Formel-2-Fahrer Yuki Tsunoda aus. Der japanische Red Bull- und Honda-Junior zeigt in seiner ersten F2-Saison hervorragende Leistungen, stand drei Mal auf Pole-Position, zuletzt in Sotschi, hat fünf Podestplatzierungen herausgefahren und dabei in Silverstone sowie in Spa-Francorchamps gewonnen. Der 20jährige Tsunoda liegt auf dem dritten Tabellenrang (hinter den Ferrari-Junioren Mick Schumacher und Callum Ilott), und wenn er dieses Leistungsniveau hält, müsste er 2021 eigentlich im GP-Renner von AlphaTauri sitzen.

Dieses Cockpit wird heute von Kvyat besetzt, der genau weiss, was auf dem Spiel steht. In Sotschi hat der WM-Siebte von 2015 einen feinen achten Platz herausgefahren. Danach gab es viel Eigenlob: «Wenn ich alles auf den Punkt bringe, dann kann ich es mit jedem aufnehmen, das habe ich im Russland-GP bewiesen. Da hat jeder Aspekt gestimmt – Abstimmung, Strategie, Leistung des Fahrers. Ich spürte: Das ist mein Rennen.»

«Ich war am Morgen zuversichtlich, dass unsere Strategie mit einem Start auf harten Reifen und einem Wechsel auf mittelharte Walzen aufgehen würde. Ich konnte zum Schluss Ränge gutmachen und beinahe hätte ich Ocon noch den siebten Platz weggeschnappt. Ich versuchte, Esteban in einen Fehler zu drängen. Das hat nicht geklappt. Aber ich war schneller als er.»

«Was meine Zukunft angeht: Ich bin lange genug in der Formel 1, um mir keine Sorgen um Dinge zu machen, die nicht in meiner Hand liegen. Ich weiss, dass sich mein Manager Nicolas Todt bestens um alles kümmert. Ich achte nicht auf die Gerüchte um Tsunoda. Aber ich würde sehr gerne bei AlphaTauri bleiben.»





Russland-GP, Sotschi

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 1:34:07,868 h

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +7,729 sec

3. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +22,729

4. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +30,558

5. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +47,065

6. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:02,186 min

7. Esteban Ocon (F), Renault, +1:08,006

8. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1:08,740

9. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1:29,669

10. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1:32,995

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1 Runde

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

15. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Romain Grosjean (F), Haas, +1 Runde

18. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

Out

Lance Stroll (CDN), Racing Point, Crash

Carlos Sainz (E), McLaren, Crash





WM-Stand Fahrer nach 10 von 17 Rennen

1. Hamilton 205 Punkte

2. Bottas 161

3. Verstappen 128

4. Norris 65

5. Albon 64

6. Ricciardo 63

7. Leclerc 57

8. Stroll 57

9. Pérez 56

10. Gasly 45

11. Sainz 41

12. Ocon 36

13. Vettel 17

14. Kvyat 14

15. Nico Hülkenberg (D) 6

16. Räikkönen 2

17. Giovinazzi 2

18. Magnussen 1

19. Latifi 0

20. Russell 0

21. Grosjean 0



Marken

1. Mercedes 366

2. Red Bull Racing 192

3. McLaren 106

4. Racing Point 104

5. Renault 99

6. Ferrari 74

7. AlphaTauri 59

8. Alfa Romeo 4

9. Haas 1

10. Williams 0