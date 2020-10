Lewis Hamilton: Neuer Vertrag erst im Dezember?

​Mercedes-Teamchef Toto Wolff und Weltmeister Lewis Hamilton sagen: «Es gibt keine Eile für einen neuen Vertrag.» Wolff schliesst nicht aus, dass ein Abkommen erst im Dezember unterzeichnet wird.

Der Finne Valtteri Bottas hat im August bei Mercedes die Tinte unter einen neuen Vertrag gesetzt. Die Folgefrage lag auf der Hand: Wann tut das auch Lewis Hamilton? Der WM-Leader sagte dazu: «Wenn so viele Menschen wegen der Coronakrise Sorgen haben, vielleicht keinen Job mehr, dann ist mir unwohl, in dieser Zeit einen fetten Vertrag auszuhandeln. Ich finde einfach, das steht für mich im Moment nicht im Vordergrund.»

«Es ist klar, dass ich mit dem Team weitermachen will, und wir können uns auch später noch zusammensetzen, um das zu erledigen. Ich rede mit niemand anders. Wir haben gemeinsam ein neues Kapitel aufgeschlagen, wie wir uns besser darüber ein Bild machen können, was Vielfalt wirklich bedeutet. Ich bin begeistert davon, welche Möglichkeiten sich mit Mercedes-Benz auf diesem Gebiet eröffnen. Es wird der Punkt kommen, an dem wir alles erledigen. Ich mach mir da keinen Druck.»

Mercedes-Teamchef Toto Wolff sagt: «Ich liebe es, mit Lewis Hamilton zu arbeiten, und das beruht auf Gegenseitigkeit. Ein solcher Vertrag erfordert sehr viel Detailarbeit, wir wollen uns das in Ruhe ansehen.»



Bei einer früheren Gelegenheit sprachen Wolff und Hamilton davon, dass zunächst der Titel ins Trockene gebracht werden solle, bevor man sich um den Vertrag kümmere. Zudem verhinderte der dichte Zeitplan von Juli bis September (neun Rennen in elf Wochen), dass man sich in Ruhe zusammensetzen konnte.



Toto Wolff schliesst sogar nicht aus, dass ein neues Abkommen erst im Dezember zustande kommen wird, wenn die Saison bereits vorbei ist. Der Teamchef: «Das kann passieren, und das haben wir in der Vergangenheit auch schon gemacht.»





Russland-GP, Sotschi

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 1:34:07,868 h

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +7,729 sec

3. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +22,729

4. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +30,558

5. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +47,065

6. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:02,186 min

7. Esteban Ocon (F), Renault, +1:08,006

8. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1:08,740

9. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1:29,669

10. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1:32,995

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1 Runde

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

15. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Romain Grosjean (F), Haas, +1 Runde

18. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

Out

Lance Stroll (CDN), Racing Point, Crash

Carlos Sainz (E), McLaren, Crash





WM-Stand Fahrer nach 10 von 17 Rennen

1. Hamilton 205 Punkte

2. Bottas 161

3. Verstappen 128

4. Norris 65

5. Albon 64

6. Ricciardo 63

7. Leclerc 57

8. Stroll 57

9. Pérez 56

10. Gasly 45

11. Sainz 41

12. Ocon 36

13. Vettel 17

14. Kvyat 14

15. Nico Hülkenberg (D) 6

16. Räikkönen 2

17. Giovinazzi 2

18. Magnussen 1

19. Latifi 0

20. Russell 0

21. Grosjean 0



Marken

1. Mercedes 366

2. Red Bull Racing 192

3. McLaren 106

4. Racing Point 104

5. Renault 99

6. Ferrari 74

7. AlphaTauri 59

8. Alfa Romeo 4

9. Haas 1

10. Williams 0