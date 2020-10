Daniel Ricciardo und Renault: Zuversicht getankt

​Der siebenfache GP-Sieger Daniel Ricciardo ist überzeugt davon, dass Renault im restlichen Teil der Formel-1-WM am vorderen Ende des Mittelfelds mitmischen wird. Was den Australier so zuversichtlich macht.

Daniel Ricciardo hat einen guten Lauf: Vierter in Spa-Francorchamps, Sechster in Monza, Vierter in Mugello, Fünfter in Sotschi. Damit ist der siebenfache GP-Sieger auf den sechsten WM-Zwischenrang vorgerückt, er liegt dabei nur zwei Zähler hinter dem viertplatzierten Lando Norris.

Keine Frage: Renault hat stattliche Fortschritte erzielt. Was den Australier für den restlichen Teil der Saison so zuversichtlich macht: «Sotschi war in den letzten Jahren nicht unbedingt unsere beste Strecke. Und ich selber habe immer den Eindruck gehabt, dass ich mich hier nicht ideal in Szene gesetzt habe. Aber dieses Mal hatten wir vom ersten Training an ein schnelles Auto, und ich selber habe mich auch wohlgefühlt. Daher sehe ich den kommenden Rennen guter Dinge entgegen – wir haben jetzt ein Auto, das auf jeder Art Rennstrecke schnell sein sollte.»

«Ob ich bei allen restlichen Läufen unter die besten Fünf fahren kann, weiss ich nicht. Aber ich halte es realistisch, in jedem Qualifying in die Top-Ten zu fahren. Auch die Standfestigkeit stimmt. Wir konnten uns sogar in paar kleine Fehler erlauben, dennoch haben wir gute Ergebnisse eingefahren.»

In dieser Form hat Renault-Teamchef Cyril Abiteboul den dritten WM-Schlussrang im Visier: Derzeit liegt McLaren auf dem dritten Platz im Konstrukteurs-Pokal, mit 106 Punkten, gefolgt von Racing Point mit 104, dann schon Renault mit 99.





Russland-GP, Sotschi

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 1:34:07,868 h

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +7,729 sec

3. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +22,729

4. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +30,558

5. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +47,065

6. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:02,186 min

7. Esteban Ocon (F), Renault, +1:08,006

8. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1:08,740

9. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1:29,669

10. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1:32,995

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1 Runde

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

15. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Romain Grosjean (F), Haas, +1 Runde

18. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

Out

Lance Stroll (CDN), Racing Point, Crash

Carlos Sainz (E), McLaren, Crash





WM-Stand Fahrer nach 10 von 17 Rennen

1. Hamilton 205 Punkte

2. Bottas 161

3. Verstappen 128

4. Norris 65

5. Albon 64

6. Ricciardo 63

7. Leclerc 57

8. Stroll 57

9. Pérez 56

10. Gasly 45

11. Sainz 41

12. Ocon 36

13. Vettel 17

14. Kvyat 14

15. Nico Hülkenberg (D) 6

16. Räikkönen 2

17. Giovinazzi 2

18. Magnussen 1

19. Latifi 0

20. Russell 0

21. Grosjean 0



Marken

1. Mercedes 366

2. Red Bull Racing 192

3. McLaren 106

4. Racing Point 104

5. Renault 99

6. Ferrari 74

7. AlphaTauri 59

8. Alfa Romeo 4

9. Haas 1

10. Williams 0