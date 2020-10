Daniel Ricciardo (Renault/6.): Es war etwas hektisch

​Renault besitzt für den Grossen Preis der Eifel eine gute Ausgangslage: Daniel Ricciardo auf Startplatz 6, Esteban Ocon dahinter Siebter. Der Australier sagt: «Es war etwas hektisch.»

Im heissen Mittelfeldduell von McLaren, Racing Point und Renault geht es um jeden WM-Zähler, diese drei Teams liegen im Zwischenklassement innerhalb von nur acht Punkten. Auf dem Papier hat Renault in der Eifel die beste Ausgangslage: Daniel Ricciardo erzielte im Abschlusstraining die sechstschnellste Zeit, Esteban Ocon steht auf Startplatz 7. McLaren musste sich mit den Rängen 8 (Lando Norris) und 10 (Carlos Sainz) begnügen, Racing Point mit 9 (Sergio Pérez) und 20 (Nico Hülkenberg).

Der siebenfache GP-Sieger Daniel Ricciardo sagt: «Wir dürfen mit unserer Leistung zufrieden sein, Rang 6 ist eine solide Darbietung. Dieser Samstag hat viel Spass gemacht, denn wir hatten ja nur ein freies Training, bevor es in die Qualifikation ging. Wir mussten sehr viel Arbeit in diese 60 Minuten packen. In der Quali wurde es etwas hektisch.»

«Ich würde das nicht eben als optimale Vorbereitung bezeichnen, aber inzwischen kennen wir unseren Rennwagen recht gut. Ich glaube, wir sind konkurrenzfähig genug, um uns im Grand Prix unter den ersten Sechs zu platzieren.»



«Ein wenig Sorgen machen mir die Reifen. Ich schätze, die weiche Mischung wird ziemlich körnen. Und dann haben wir noch die Ungewissheit namens Wetter – es ist durchaus möglich, dass es regnen wird. So oder so stimmt unsere Basis. Ich bin guter Dinge.»





Qualifying, Nürburgring

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 1:25,269 min

2. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,256 sec

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,293

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,766

5. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +0,778

6. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +0,954

7. Esteban Ocon (F), Renault, +0,973

8. Lando Norris (GB), McLaren, +1,189

9. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1,435

10. Carlos Sainz (E), McLaren, +1,440

11. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,469

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,507

13. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,579

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1,667

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,856

16. Romain Grosjean (F), Haas, +2,283

17. George Russell (GB), Williams, +2,295

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,543

19. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +2,548

20. Nico Hülkenberg (D), Racing Point, +2,752





WM-Stand Fahrer nach 10 von 17 Rennen

1. Hamilton 205 Punkte

2. Bottas 161

3. Verstappen 128

4. Norris 65

5. Albon 64

6. Ricciardo 63

7. Leclerc 57

8. Stroll 57

9. Pérez 56

10. Gasly 45

11. Sainz 41

12. Ocon 36

13. Vettel 17

14. Kvyat 14

15. Nico Hülkenberg (D) 6

16. Räikkönen 2

17. Giovinazzi 2

18. Magnussen 1

19. Latifi 0

20. Russell 0

21. Grosjean 0



Marken

1. Mercedes 366

2. Red Bull Racing 192

3. McLaren 106

4. Racing Point 104

5. Renault 99

6. Ferrari 74

7. AlphaTauri 59

8. Alfa Romeo 4

9. Haas 1

10. Williams 0