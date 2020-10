Ross Brawn über Renault: «Endlich ein Aufwärtstrend»

​Formel-1-Sportchef Ross Brawn nach Rang 3 von Daniel Ricciardo auf dem Nürburgring: «Ich fand, dass Renault viel verspricht und wenig hält. Nun aber zeigen die Franzosen endlich einen Aufwärtstend.»

Dritter Platz für Daniel Ricciardo und Renault beim Eifel-GP auf dem Nürburgring – der erste Besuch eines Renault-Werksfahrers auf dem Siegerpodest seit Nick Heidfeld in Malaysia 2011. Beim neuen Formel-1-Engagement der Franzosen, das in Australien 2016 begann, dauerte es bis zu diesem Erfolgserlebnis also stattliche 94 WM-Läufe.

Formel-1-Sportchef Ross Brawn spricht so manchem Grand-Prix-Fan aus der Seele, wenn er festhält: «Ich fand, dass Renault viel verspricht und wenig hält. Nun aber zeigen die Franzosen endlich einen Aufwärtstrend. Seit wir verspätet in die Saison 2020 gegangen sind, hat sich Renault stetig gesteigert.»

«Wenn sie sich weiter so erfreulich verbessern und diesen Schwung in die neue Formel-1-Ära ab 2022 mitnehmen, dann sehe ich Alpine, wie sie ab 2021 ja heissen, durchaus vorne. Und dann haben wir noch das Comeback von Fernando Alonso. Das alles ist für die Königsklasse sehr prickelnd.»

«Renault hat es geschafft, sich in Sachen Speed ein wenig vom Mittelfeld abzusetzen, nun dürfen sie die besten beiden Rennställe ins Visier nehmen.»



«Ob Daniel Ricciardo vielleicht seine Entscheidung bereut, dass er sich früh verpflichtet hat, ab 2021 für McLaren zu fahren? Das glaube ich nicht, weil der Australier einfach nicht so tickt. Daniel ist ein Typ, der sich in Ruhe hinsetzt, alle Vor- und Nachteile verschiedener Lösungen abschätzt, dann eine Entscheidung trifft und danach dabei bleibt.»



«Gewiss wird auch er Momente des Zweifelns haben. Aber wenn er sich mal für etwas entschieden hat, dann hängt er sich mit aller Energie rein. Das war schon so, als er Red Bull Racing zu Gunsten von Renault verlassen hat.»





Eifel-GP, Nürburgring

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:35:55,073 h

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +4,470 sec

3. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +14,465

4. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +16,059

5. Carlos Sainz (E), McLaren, +21,764

6. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +22,787

7. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +29,791

8. Nico Hülkenberg (D), Racing Point, +31,559

9. Romain Grosjean (F), Haas, +38,019

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +39,112

11. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +39,688

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +40,518

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +47,732

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +52,986

15. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +53,544

Out

Lando Norris (GB), McLaren, Motor

Alex Albon (T), Red Bull Racing, Motor

Esteban Ocon (F), Renault, Hydraulik

Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, Motor

George Russell (GB), Williams, Unfall





WM-Stand nach 11 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 230 Punkte

2. Bottas 161

3. Verstappen 147

4. Ricciardo 78

5. Pérez 68

6. Norris 65

7. Albon 64

8. Leclerc 63

9. Stroll 57

10. Gasly 53

11. Sainz 51

12. Ocon 36

13. Vettel 17

14. Kvyat 14

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Giovinazzi 3

17. Räikkönen 2

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0



Marken

1. Mercedes 391

2. Red Bull Racing 211

3. Racing Point 120

4. McLaren 116

5. Renault 114

6. Ferrari 80

7. AlphaTauri 67

8. Alfa Romeo 5

9. Haas 3

10. Williams 0