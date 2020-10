Steiner: Eifel-GP hat keinen Einfluss auf Fahrerwahl

Romain Grosjean fuhr auf dem Nürburgring trotz einer frühen Handverletzung seine ersten WM-Punkte in diesem Jahr ein. Sein Haas-Cockpit hat er damit aber nicht gesichert, wie Teamchef Günther Steiner erklärt.

Bereits in der zweiten Runde des Eifel-GP zog sich Romain Grosjean eine ungewöhnliche Verletzung zu. Der Haas-Pilot fuhr hinter dem Alfa Romeo von Kimi Räikkönen, als der Weltmeister von 2007 Kies aufwirbelte. Ein Steinchen traf den hinter ihm fahrenden Genfer am linken Zeigefinger, den er daraufhin eine Weile lang nicht mehr bewegen konnte.

Grosjean biss die Zähne zusammen und fuhr mit dem neunten Platz seine ersten beiden WM-Zähler in diesem Jahr ein. In der Gesamtwertung rückte er damit auf den 18. Rang, direkt vor seinem Teamkollegen Kevin Magnussen, der als Dreizehnter leer ausging. Die Freude über Grosjeans Leistung und die ersten WM-Zähler seit dem zehnten Platz des Dänen in Ungarn war gross.

Auf die Fahrerwahl für die Saison 2021 hat die starke Performance des 34-Jährigen aber keinen Einfluss, wie Teamchef Günther Steiner nach dem elften WM-Lauf auf dem Nürburgring erklärte. «Wir können nicht so emotional reagieren und von Rennen zu Rennen entscheiden», winkte der Südtiroler ab.

«Ich habe immer betont, dass es eine langfristige Entscheidung ist, und ich möchte hier nicht in die Falle tappen. Ich bleibe da eisern», stellte Steiner klar. «Ich bleibe dabei: Wir werden analysieren, wie das Team die beste Performance erreichen kann, und mit welchen Fahrern das für die nächsten zwei, drei oder vier Jahre möglich ist.»

Dennoch sei das Ergebnis sehr wichtig für die US-Truppe, beteuerte der 55-Jährige. «Und das nicht nur mit Blick auf die Team-Wertung, in der wir einen Punkt näher an Alfa Romeo rücken. Vor allem ist es für die Jungs wichtig, denn es fühlt sich gut an und motiviert alle, denn jeder hat diesmal einen guten Job gemacht.»

Eifel-GP, Nürburgring

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:35:55,073 h

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +4,470 sec

3. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +14,465

4. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +16,059

5. Carlos Sainz (E), McLaren, +21,764

6. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +22,787

7. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +29,791

8. Nico Hülkenberg (D), Racing Point, +31,559

9. Romain Grosjean (F), Haas, +38,019

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +39,112

11. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +39,688

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +40,518

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +47,732

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +52,986

15. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +53,544

Out

Lando Norris (GB), McLaren, Motor

Alex Albon (T), Red Bull Racing, Motor

Esteban Ocon (F), Renault, Hydraulik

Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, Motor

George Russell (GB), Williams, Unfall

WM-Stand nach 11 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 230 Punkte

2. Bottas 161

3. Verstappen 147

4. Ricciardo 78

5. Pérez 68

6. Norris 65

7. Albon 64

8. Leclerc 63

9. Stroll 57

10. Gasly 53

11. Sainz 51

12. Ocon 36

13. Vettel 17

14. Kvyat 14

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Giovinazzi 3

17. Räikkönen 2

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0

Marken

1. Mercedes 391

2. Red Bull Racing 211

3. Racing Point 120

4. McLaren 116

5. Renault 114

6. Ferrari 80

7. AlphaTauri 67

8. Alfa Romeo 5

9. Haas 3

10. Williams 0