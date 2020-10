Michael Schumacher und Lewis Hamilton: Der Vergleich

​Fans und Fachleute diskutieren leidenschaftlich darüber, wer von den beiden 91fachen GP-Siegern wohl der Bessere ist. Wir haben einige Zahlen zusammengetragen, welche uns bei der Antwort behilflich sind.

Lewis Hamilton hat beim Eifel-GP auf dem Nürburgring seinen 91. Sieg in der Formel 1 eingefahren und damit den Rekord von Michael Schumacher eingestellt. Natürlich wird in den sozialen Netzwerken darüber diskutiert, wer von den beiden denn nun der Bessere sei.

Die realistische Antwort auf diese Frage muss lauten: Wir werden es nie erfahren. Dazu hätten die zwei Ausnahmekönner nebeneinander für den gleichen Rennstall fahren müssen. Zudem ist die Königsklasse um die Jahrhundertwende nicht mit der heutigen Formel 1 zu vergleichen. Dennoch sagen unsere Zahlen Einiges aus über diese beiden grandiosen Rennfahrer.

Formel-1-Einsätze

Michael Schumacher: 307

Lewis Hamilton: 261

GP-Siege

Michael Schumacher: 91

Lewis Hamilton: 91



Erster Grand Prix

Michael Schumacher: Belgien 1991

Lewis Hamilton: Australien 2007



Erster Sieg

Michael Schumacher: Belgien 1992 (im 18. Grand Prix)

Lewis Hamilton: Kanada 2007 (im 6. Grand Prix)



91. Sieg in Rennen Nummer ...

Michael Schumacher: 247

Lewis Hamilton: 261



Siegerquote

Michael Schumacher: 29,7%

Lewis Hamilton: 34,9%



GP-Siege nach verschiedenen Ländern/Bezeichnungen

Michael Schumacher: 22

Lewis Hamilton: 26



Siege in Folge

Michael Schumacher: 7 (Europa 2004 bis Ungarn 2004)

Lewis Hamilton: 5 (Italien 2014 bis USA 2014)



Siege in der gleichen Saison

Michael Schumacher: 13 von 18 (2004)

Lewis Hamilton: 11 von 19 (2014)



Siege im gleichen Rennen

Michael Schumacher: 8 in Frankreich

Lewis Hamilton: 8 in Ungarn



Siege von der Pole-Position

Michael Schumacher: 40

Lewis Hamilton: 56



Siegerquote von der Pole-Position

Michael Schumacher: 44%

Lewis Hamilton: 62%



Siegerquote von Startplatz 2

Michael Schumacher: 30%

Lewis Hamilton: 25%



Siegerquote von Startplatz 3

Michael Schumacher: 19%

Lewis Hamilton: 8%



Siegerquote von Startplatz 4 und schlechter

Michael Schumacher: 7%

Lewis Hamilton: 5%



Siege in der ersten vollen Saison

Michael Schumacher: 1

Lewis Hamilton: 4



WM-Titel

Michael Schumacher: 7

Lewis Hamilton: 6



WM-Titel nach wievielen Rennen

Michael Schumacher: 52

Lewis Hamilton: 35



Pole-Positions

Michael Schumacher: 68

Lewis Hamilton: 96



Beste Rennrunden

Michael Schumacher: 77

Lewis Hamilton: 51



Podestplätze

Michael Schumacher: 155

Lewis Hamilton: 160



2. Plätze

Michael Schumacher: 43

Lewis Hamilton: 40



3. Plätze

Michael Schumacher: 21

Lewis Hamilton: 29



Führungsrunden

Michael Schumacher: 5111

Lewis Hamilton: 4930



Start/Ziel-Siege

Michael Schumacher: 11

Lewis Hamilton: 22



Hattricks (Pole-Position, Sieg, beste Rennrunde)

Michael Schumacher: 22

Lewis Hamilton: 17



Grand Slams (Pole-Position, Start/Ziel-Sieg, beste Rennrunde)

Michael Schumacher: 5

Lewis Hamilton: 6



Starts aus der ersten Reihe

Michael Schumacher: 116

Lewis Hamilton: 155



Punktefahrten in Folge

Michael Schumacher: 24 (Ungarn 2001 bis Malaysia 2003)

Lewis Hamilton: 44 (Grossbritannien 2018 bis Eifel 2020)



Rennen mit dem gleichen Rennstall

Michael Schumacher: 180 (Ferrari)

Lewis Hamilton: 151 (Mercedes)





Eifel-GP, Nürburgring

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:35:55,073 h

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +4,470 sec

3. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +14,465

4. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +16,059

5. Carlos Sainz (E), McLaren, +21,764

6. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +22,787

7. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +29,791

8. Nico Hülkenberg (D), Racing Point, +31,559

9. Romain Grosjean (F), Haas, +38,019

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +39,112

11. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +39,688

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +40,518

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +47,732

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +52,986

15. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +53,544

Out

Lando Norris (GB), McLaren, Motor

Alex Albon (T), Red Bull Racing, Motor

Esteban Ocon (F), Renault, Hydraulik

Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, Motor

George Russell (GB), Williams, Unfall





WM-Stand nach 11 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 230 Punkte

2. Bottas 161

3. Verstappen 147

4. Ricciardo 78

5. Pérez 68

6. Norris 65

7. Albon 64

8. Leclerc 63

9. Stroll 57

10. Gasly 53

11. Sainz 51

12. Ocon 36

13. Vettel 17

14. Kvyat 14

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Giovinazzi 3

17. Räikkönen 2

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0



Marken

1. Mercedes 391

2. Red Bull Racing 211

3. Racing Point 120

4. McLaren 116

5. Renault 114

6. Ferrari 80

7. AlphaTauri 67

8. Alfa Romeo 5

9. Haas 3

10. Williams 0