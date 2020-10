Williams: Verwirrung um Russell und Latifi 2021

​An sich war klar: Williams tritt auch 2021 mit George Russell und Nicholas Latifi an, wie die Piloten sagten. Aber nach dem Verkauf des Rennstalls will Teamchef Simon Roberts das nicht bestätigen.

Vor wenigen Wochen haben George Russell und Nicholas Latifi bestätigt: Sie fahren auch 2021 für das Traditions-Team Williams. Doch seither ist viel passiert. Der drittälteste und dritterfolgreichste Rennstall ist von der Familie von Frank Williams verkauft worden, an die Investmentfirma Dorilton Capital. Und in den letzten Tagen haben sich Gerüchte gemehrt, wonach der Mexikaner Sergio Pérez bei Williams landen könnte.

Natürlich war das Anlass zur Frage an Teamchef Simon Roberts, was denn hier los sei. Die Antwort des Engländers sollte den Piloten zu denken geben. Denn Roberts bestätigt nicht ausdrücklich, dass Williams in der kommenden Saison mit den gleichen Fahrern antritt.

«Ich werde einfach nicht über dieses Thema sprechen», verkündete Roberts in Portugal. «Dorilton hat das Team gekauft, und nichts ändert sich, was die Fahrer angeht. Das gibt es so viele Spekulationen, so viele Gerüchte, es ist verrückt.»

«Ich werde nichts über unsere Fahrer sagen. Sie machen einen tollen Job. Ich will Gerüchte nicht anfeuern. Einigen wird sicher nicht passen, was ich hier sage.»

Natürlich wird nachgehakt: Gerüchte könnten schliesslich schnell entkräftet werden, etwa mit der simplen Aussage, dass Sergio Pérez bei Williams kein Thema sei und dass Latifi und Russell auch 2021 fahren, Punkt und Schluss. Aber das tut Roberts eben nicht: «Wir wollen hier nur unser Rennwochenende fahren. Wir haben keine Neuigkeiten.»



Fazit des Auftritts von Simon Roberts: Er sagt, dass sich in Sachen Fahrer nichts ändere. Aber er bestätigt gleichzeitig Russell und Latifi nicht ausdrücklich. So wenig wie er dementiert, dass Sergio Pérez eine Überlegung wert ist. Damit hat er Gerüchte nicht eingedämmt, sondern mit ausweichenden Antworten nur gefördert.





