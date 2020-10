Sebastian Vettel über Ferrari: «Abschied in Würde»

​Es ist der Wurm drin in der Formel-1-Saison 2020 von Sebastian Vettel: Defekte, Kollisionen, Fahrfehler, strategische Patzer von Ferrari. Der Heppenheimer will sich «in Würde verabschieden».

Der vierfache Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel redet nicht um den heissen Brei herum: «Es ist kein Geheimnis, dass ich nicht das einfachste Jahr habe. Aber wir arbeiten unablässig daran, das Auto so hinzukriegen, dass ich mich am besten entfalten kann. Denn ich weiss, was ich kann.»

«Ich habe meine Meinung nicht geändert: Ich erachte es noch immer als Privileg, ein Ferrari-Fahrer zu sein. Aber alles geht einmal zu Ende, und das Kapitel Ferrari soll mit einem Abschied in Würde enden.»

«Unsere Situation ist nicht mehr die gleiche wie vor einem Jahr. Das Auto ist schwierig zu fahren. Ich sehe das ja in den ganzen Sitzungen, die wir haben. Charles und ich haben die gleiche Meinung über die Fahrzeugeingeschaften. Aber Charles macht ganz offenbar einen sehr guten Job, und er schafft es regelmässig, das Maximum aus dem Wagen zu quetschen.»

Leclerc war in der Corona-verkürzten Saison 2020 zudem vom Glück begünstigt, aber das gehört in der Formel 1 auch dazu. Vettel selber pflegt zu sagen: «Glück oder Pech, das hält sich im Verlauf einer Saison ungefähr die Waage.»



Der Monegasse Leclerc liegt derzeit auf dem achten WM-Rang, mit zwei Podestplatzierungen als Highlight (Zweiter in Österreich, Dritter in England), er hat in elf Rennen sechs Mal gepunktet und hat 63 Punkte gesammelt.



Sebastian Vettel fuhr fünf Mal in die Top-Tean, mit einem sechsten Rang in Ungarn als bestes Ergebnis. Der Deutsche ist mit nur 17 Punkten im Zwischenklassement auf dem mageren 13. Platz zu finden.





Eifel-GP, Nürburgring

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:35:55,073 h

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +4,470 sec

3. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +14,465

4. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +16,059

5. Carlos Sainz (E), McLaren, +21,764

6. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +22,787

7. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +29,791

8. Nico Hülkenberg (D), Racing Point, +31,559

9. Romain Grosjean (F), Haas, +38,019

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +39,112

11. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +39,688

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +40,518

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +47,732

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +52,986

15. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +53,544

Out

Lando Norris (GB), McLaren, Motor

Alex Albon (T), Red Bull Racing, Motor

Esteban Ocon (F), Renault, Hydraulik

Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, Motor

George Russell (GB), Williams, Unfall





WM-Stand nach 11 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 230 Punkte

2. Bottas 161

3. Verstappen 147

4. Ricciardo 78

5. Pérez 68

6. Norris 65

7. Albon 64

8. Leclerc 63

9. Stroll 57

10. Gasly 53

11. Sainz 51

12. Ocon 36

13. Vettel 17

14. Kvyat 14

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Giovinazzi 3

17. Räikkönen 2

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0



Marken

1. Mercedes 391

2. Red Bull Racing 211

3. Racing Point 120

4. McLaren 116

5. Renault 114

6. Ferrari 80

7. AlphaTauri 67

8. Alfa Romeo 5

9. Haas 3

10. Williams 0