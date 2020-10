Carlos Sainz: «Mehr Corona-Fälle unvermeidlich»

​McLaren-Fahrer Carlos Sainz sagt über die Gefahr Corona in der Formel 1: «Ich halte es für unvermeidlich, dass weitere Fachkräfte im GP-Sport positiv getestet werden, und das schliesst Fahrer mit ein.»

Der Mexikaner Sergio Pérez musste die beiden WM-Läufe in Silverstone auslassen – er war positiv auf Corona getestet worden. Nico Hülkenberg übernahm seinen Racing Point-Rennwagen. Beim Eifel-GP war Lance Stroll nicht fit, erneut sprang Hülkenberg ein. Nach der Heimreise in die Schweiz wurde der Kanadier positiv auf SARS-CoV-2 getestet, er hat sich inzwischen erholt.

Für den McLaren-Piloten Carlos Sainz steht fest: «Es ist unvermeidlich, dass weitere Fachkräfte im GP-Sport positiv getestet werden, und das schliesst Fahrer mit ein. Es spielt keine Rolle, wie aufmerksam die Piloten sind, sie können wirklich jede erdenkliche Vorsichtsmassnahme befolgen – und sich den Virus dennoch einfangen. Dann bist zu für ein oder zwei Rennen weg.»

Der Madrilene argumentiert: «Wir sehen in anderen Sportarten, dass die Situation kaum zu kontrollieren ist – im Fussball, bei der Tour de France, bei der spanischen Vuelta, im Motorradsport, es trifft Athleten links und rechts. Und ich bin sicher, diese Sportler sind durchaus nicht etwa nachlässig.»

«Ich bin der Ansicht, dass wir den Virus noch immer nicht vollständig verstehen. Ob du infiziert wirst oder nicht, ist zu einem erheblichen Teil Glückssache. Wir reisen noch immer, wir steigen in Hotels ab, wir müssen mit unserem Leben irgendwie weitermachen. Und das schliesst das Risiko mit ein, dass du dir den Virus einhandelst.»



«Auch für Formel-1-Fahrer ist das Leben nicht mehr das gleiche. Ich sehe, dass McLaren wirklich alles Menschenmögliche tut, um uns alle gesund zu halten. Wir testen unablässig, wir bleiben eingeteilt in kleine Arbeitsgruppen, mehr kann ein Rennstall nicht machen. Und doch ist Corona letztlich etwas, das zu einem beträchtlichen Teil nicht in unserer Kontrolle liegt.»





3. Training, Portimão

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 1:16.654 min

2. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,026 sec

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,158

4. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +0,276

5. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +0,436

6. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,575

7. Carlos Sainz (E), McLaren, +0,584

8. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +0,643

9. Lando Norris (GB), McLaren, +0,824

10. Esteban Ocon (F), Renault, +1,012

11. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,031

12. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,066

13. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1,268

14. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1,281

15. George Russell (GB), Williams, +1,378

16. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,446

17. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1,547

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,633

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1,743

2o. Romain Grosjean (F), Haas, +1,800





WM-Stand nach 11 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 230 Punkte

2. Bottas 161

3. Verstappen 147

4. Ricciardo 78

5. Pérez 68

6. Norris 65

7. Albon 64

8. Leclerc 63

9. Stroll 57

10. Gasly 53

11. Sainz 51

12. Ocon 36

13. Vettel 17

14. Kvyat 14

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Giovinazzi 3

17. Räikkönen 2

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0



Marken

1. Mercedes 391

2. Red Bull Racing 211

3. Racing Point 120

4. McLaren 116

5. Renault 114

6. Ferrari 80

7. AlphaTauri 67

8. Alfa Romeo 5

9. Haas 3

10. Williams 0