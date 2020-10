Toto Wolff zu Lewis Hamilton: «Einfach herausragend»

Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff war nach dem Rekord-Sieg seines Schützlings Lewis Hamilton voll des Lobes für den WM-Leader. Den 92. GP-Triumph des Briten wird der Wiener zusammen mit seiner Frau feiern.

Beim Start zum Portugal-GP musste Toto Wolff noch mitansehen, wie seine beiden Fahrer, die aus der ersten Reihe ins Rennen gestartet waren, von Carlos Sainz im McLaren überholt wurden. Der Mercedes-Motorsportdirektor beteuerte nach dem GP im Sky Sports F1-Interview: «Ich habe das genossen, denn es war überwältigend.»

«Der McLaren heizt die Reifen sehr gut auf und Sainz war auf der weichen Mischung gestartet», erklärte der Österreicher den starken Start des Spaniers. «Man konnte hören, wie die Zuschauer geschrien haben, als er die Führung übernahm. Ich denke, das braucht der Sport. Und natürlich bin ich froh, dass wir ihn noch schnappen konnten, aber ich mochte die Situation», fügte er an.

Dass Polesetter Lewis Hamilton, der zwischenzeitlich auf der dritten Position lag, mit dem 92. Sieg einen neuen Rekord aufstellen konnte, war natürlich auch für Wolff eine ganz besondere Angelegenheit. Er schwärmte: «Wer hätte das gedacht, als wir das Projekt 2013 in Angriff genommen haben. 91 Siege ist eine fast surreale Zahl! Es ist seine absolute Leidenschaft und seine Energie, die er in den Sport steckt. Sein Talent und Können ist einfach herausragend.»

Hamilton eroberte die Führung zurück, indem er seinen Teamkollegen Valtteri Bottas unter Druck setzte. Der Chef erklärte: «Das hat er nun schon ein paar Mal geschafft. Er hat den Druck auf Valtteri erhöht und ihn so in eine schlechtere Position gebracht, was die Reifen angeht. Das war strategisch und darin ist er sehr gut.»

Den Sieg wird Wolff nicht mit dem sechsfachen Champion feiern. «Wir leben ja wie die Einsiedler», erklärte er, und offenbarte: «Ich werde nun zurückfliegen, um meine Frau zu sehen und mit ihr zu Abend zu essen. Und vielleicht genehmige ich mir dann auch ein paar Drinks.»

Portugal-GP, Portimão

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30:00,085 h

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +25,592 sec

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +34,508

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:05,312 min

5. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

6. Carlos Sainz (E), McLaren, +1 Runde

7. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1 Runde

8. Esteban Ocon (F), Renault, +1 Runde

9. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1 Runde

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

12. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1 Runde

13. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Romain Grosjean (F), Haas, +1 Runde

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

19. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Lance Stroll (CDN), Racing Point, Aufgabe

WM-Stand nach 12 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 256 Punkte

2. Bottas 179

3. Verstappen 162

4. Ricciardo 80

5. Leclerc 75

6. Pérez 74

7. Norris 65

8. Albon 64

9. Gasly 63

10. Sainz 59

11. Stroll 57

12. Ocon 40

13. Vettel 18

14. Kvyat 14

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Giovinazzi 3

17. Räikkönen 2

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0

Marken

1. Mercedes 435

2. Red Bull Racing 226

3. Racing Point 126

4. McLaren 124

5. Renault 120

6. Ferrari 93

7. AlphaTauri 77

8. Alfa Romeo 5

9. Haas 3

10. Williams 0