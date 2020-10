Emilia Romagna-GP in Imola: So wird das Wetter

Jahrelang gastierte vor allem der Sportwagensport in Imola, nun kehrt die Formel 1 zurück

​Viel Zeit haben die Formel-1-Rennställe zur Vorbereitung auf den 13. WM-Lauf nicht: Nur 90 Minuten freies Training, dann geht es schon in die Qualifikation. Spielt das Wetter Zünglein an der Waage?

Dieses Programm ist intensiv: Das GP-Wochenende zum WM-Lauf der Emilia Romaga findet an nur zwei Tagen statt – 90 Minuten freies Training am Samstag, dem 31. Oktober, am Nachmittag folgt bereits das Abschlusstraining. Mehr Vorbereitung gibt’s nicht, wenn die Formel 1 erstmals seit 2006 im Autodromo Enzo e Dino Ferrari antritt.

Umso wichtiger die Frage, was das Wetter macht. Hier hat die Königsklasse wohl eine Sorge weniger, denn Petrus scheint es gut zu meinen: Nebel, der sich auflösen kann, eine hohe Bewölkung, das ist alles. Die Regenwahrscheinlichkeit wird von italienischen Meteorologen auf unter zehn Prozent eingestuft.

Das Reifenmanagement wird erneut eine grosse Rolle spielen: Am Sonntag wird es nicht mehr als 17 Grad warm. Wie die Teams mit den Bedingungen und mit der knappen Trainingszeit klarkommen, verfolgen die Fans online oder vor dem Fernseher. Wir haben die wichtigsten Sendetermine für Sie zusammengefasst.





Emilia Romagna-GP 2020 im Fernsehen

Samstag, 31. Oktober

6.45: Sky Sport 2 – Portugal-GP Wiederholung

8.45: Sky Sport 2 – Pressekonferenz Teamchefs

9.55: Sky Sport 2 – Beginn Berichterstattung Freies Training

9.55: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Freies Training

10.00–11.30: Freies Training

11.45: Sky Sport 2 – Freies Training Wiederholung

13.00: RTL – Freies Training Highlights

13.15: Sky Sport 2 – Pressekonferenz Teamchefs

13.45: ORF 1 – F1-News

13.45: RTL – Beginn Berichterstattung Qualifying

13.45: Sky Sport 2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

13.55: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

13.55: SRF2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.00–15.00: Qualifying

15.15: Sky Sport 2 – Pressekonferenz

20.40: Sky Sport 1 – Qualifying Wiederholung

22.30: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 1. November

4.30: Sky Sport 1 – Qualifying Wiederholung

9.00: Sky Sport 1 – Qualifying Wiederholung

10.30: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung

12.00: RTL – Countdown zum Rennen

12.00: ORF 1 – F1-News

12.00: Sky Sport 2 – Vorberichte zum Rennen

12.35: ORF 1 – Vorberichte, gleich anschliessend Rennen

12.50: SRF2 – Vorberichte, gleich anschliessend Rennen

13.00: RTL – Beginn Berichterstattung zum Rennen

13.05: Sky Sport 2 – Beginn Berichterstattung zum Rennen

13.10: Rennstart

14.45: Sky Sport 2 – Analysen und Interviews

14.45: RTL – Siegerehrung und Highlights

14.55: ORF 1 – Analyse

15.15: Sky Sport 2 – Pressekonferenz

20.00: Sky Sport 2 – Rennen Wiederholung





Portugal-GP, Portimão

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30:00,085 h

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +25,592 sec

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +34,508

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:05,312 min

5. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

6. Carlos Sainz (E), McLaren, +1 Runde

7. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1 Runde

8. Esteban Ocon (F), Renault, +1 Runde

9. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1 Runde

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

12. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1 Runde

13. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Romain Grosjean (F), Haas, +1 Runde

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

19. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Lance Stroll (CDN), Racing Point, Aufgabe





WM-Stand nach 12 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 256 Punkte

2. Bottas 179

3. Verstappen 162

4. Ricciardo 80

5. Leclerc 75

6. Pérez 74

7. Norris 65

8. Albon 64

9. Gasly 63

10. Sainz 59

11. Stroll 57

12. Ocon 40

13. Vettel 18

14. Kvyat 14

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Giovinazzi 3

17. Räikkönen 2

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0



Marken

1. Mercedes 435

2. Red Bull Racing 226

3. Racing Point 126

4. McLaren 124

5. Renault 120

6. Ferrari 93

7. AlphaTauri 77

8. Alfa Romeo 5

9. Haas 3

10. Williams 0