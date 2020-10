George Russell: Übler Verdacht gegen Sergio Pérez

George Russell in Portugal vor Sebastian Vettel

​Fährt der junge Engländer George Russell trotz Williams-Vertrags in der kommenden Saison nicht in der Formel 1? Der Mercedes-Junior äussert gegen Sergio Pérez und dessen Umfeld einen üblen Verdacht.

Mercedes-Nachwuchsfahrer George Russell besitzt für 2021 einen Vertrag bei Williams. Noch vor wenigen Wochen haben er und sein kanadischer Stallgefährte Nicholas Latifi bestätigt – wir fahren auch in der kommenden Saison für den englischen Traditionsrennstall.

Doch seither ist viel passiert. Der Investmentfirma Dorilton Capital, neuer Besitzer von Williams, wird unterstellt, an ein Engagement von Sergio Pérez zu denken. Williams-Teamchef Simon Roberts wollte in Portugal nicht bestätigen, dass die Cockpits von Russell und Latifi sicher sind; und er wollte auch nicht dementieren, dass Sergio Pérez ein Thema ist. Natürlich hat das Mutmassungen nur noch weiter befeuert.

Der 22jährige Russell gilt als kommender GP-Sieger. Er pfeffert den Williams in den Abschlusstrainings 2020 auf Positionen, die mit diesem Auto eigentlich gar nicht möglich sein dürften. Aber das Glück ist nicht auf seiner Seite: Der Portugal-GP war das 33. Formel-1-Rennen des jungen Briten, ohne dass er je auch nur einen Punkt erobert hat.

Niemand zweifelt daran: Wenn Williams es schafft, ein besseres Auto zu bauen, dann fährt Russell auch die Ernte ein. Aber im Fernduell mit Sergio Pérez hat der Mexikaner einen entscheidenden Vorteil: Er bringt Geld mit.



Auf Mercedes kann Russell nicht zählen: Teamchef Toto Wolff hat klargemacht – die Fahrerwahl liegt bei den Partner-Teams, Mercedes mischt sich nicht in personelle Entscheidungen der Kunden ein.



George Russell sagte in einer Medienrunde nach dem Portugal-GP: «Ich versuche, meine Leistungen für sich sprechen zu lassen. Ich mache mir keine Sorgen für 2021. Ich weiss, dass ich auf die Unterstützung von Toto Wolff zählen kann.»



Der Wiener hält fest: Sollte Russell für 2021 kein Auto erhalten, dann wird George Edel-Reservist, um ab 2022 wieder einen Stammplatz zu erhalten.



George Russell hat den folgenden Verdacht: «Ich glaube, die ganzen derzeitigen Spekulationen werden aus dem Pérez-Lager genährt. Sie versuchen, Druck aufzubauen.»



Die ausweichenden Antworten von Simon Roberts kommentiert Russell so: «Williams äussert sich grundsätzlich nicht über Verträge. Und diese Aussagen wurden vielleicht ein wenig aus dem Zusammenhang gerissen. Unterm Strich wollte Williams nichts dazu sagen, weil es dazu nichts zu sagen gibt.»





Portugal-GP, Portimão

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30:00,085 h

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +25,592 sec

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +34,508

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:05,312 min

5. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

6. Carlos Sainz (E), McLaren, +1 Runde

7. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1 Runde

8. Esteban Ocon (F), Renault, +1 Runde

9. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1 Runde

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

12. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1 Runde

13. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Romain Grosjean (F), Haas, +1 Runde

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

19. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Lance Stroll (CDN), Racing Point, Aufgabe





WM-Stand nach 12 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 256 Punkte

2. Bottas 179

3. Verstappen 162

4. Ricciardo 80

5. Leclerc 75

6. Pérez 74

7. Norris 65

8. Albon 64

9. Gasly 63

10. Sainz 59

11. Stroll 57

12. Ocon 40

13. Vettel 18

14. Kvyat 14

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Giovinazzi 3

17. Räikkönen 2

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0



Marken

1. Mercedes 435

2. Red Bull Racing 226

3. Racing Point 126

4. McLaren 124

5. Renault 120

6. Ferrari 93

7. AlphaTauri 77

8. Alfa Romeo 5

9. Haas 3

10. Williams 0