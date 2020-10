Jenson Button über Lewis Hamilton: Alles zu einfach?

Jenson Button und Lewis Hamilton in Silverstone 2019

​Lewis Hamilton hat in Portugal den Formel-1-Siegrekord an sich gerissen: 92. GP-Triumph. Sein früherer McLaren-Stallgefährte Jenson Button sagt: «Ein harter Kampf um den Sieg wäre ihm lieber.»

Drei Jahre lang ist Jenson Button an der Seite von Lewis Hamilton Formel 1 gefahren, von 2010 bis 2012 bei McLaren. Der 40jährige Engländer weiss genau, wie der heutige Mercedes-Star tickt. Button würdigt auf Sky Sports News: «Was Lewis erreicht hat, das ist aussergewöhnlich. Als Michael Schumacher damals den Rekord auf 91 schraubte, da hätte doch niemand erwartet, dass dies jemand eines Tages einholen würde.»

Der 15fache GP-Sieger Button weiter: «Lewis hat das perfekte Umfeld geschaffen. Er hat früh auf Mercedes gesetzt, die in der Turbohybrid-Ära der Formel 1 ungeschlagen bleiben. Bis auf ein Jahr hat Hamilton alle WM-Titel abgeräumt, alleine dies müsste jedem beweisen, welch herausragenden Job er macht.»

«Doch ich kann nur hoffen, dass er künftig etwas mehr Gegenwind erhält, und ich glaube sogar, ihm selber wäre das auch ganz recht. Wenn 2022 komplett neue Rennwagen kommen, so ist überhaupt nicht gesagt, dass die Mercedes-Dominanz weitergeht. Wir wissen alle, welch überragendes Talent Lewis ist, aber wir würden es natürlich gerne sehen, wenn ihm auf der Rennstrecke ein wenig das Leben schwergemacht wird.»

Wie lange wird Lewis Hamilton noch fahren? Der Unersättliche hat festgehalten: Sein nächster Vertrag mit Mercedes wird wohl der letzte sein als Formel-1-Fahrer. Jenson Button glaubt: «Er ist noch immer hungrig, und das bist du als Racer immer, wenn du die Chance auf Siege hast. Aber ich spüre – er wünscht sich mehr Widerstand. Wenn du in Anführungszeichen nur deinen Stallgefährten im Griff haben musst, dann ist das nicht der gleiche Kampf wie gegen Fahrer anderer Teams. Wenn er etwa einen Sieg gegen Max Verstappen nach einem harten Kampf erringen würde, dann wäre das für ihn weitaus befriedigender.»



Button ist davon überzeugt, dass die Siegesserie von Hamilton nicht so bald zu Ende geht: «Lewis wird sich zum siebenfachen Weltmeister machen, und in aller Wahrscheinlichkeit wird er 2021 Titel Nummer 8 holen.»





Portugal-GP, Portimão

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30:00,085 h

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +25,592 sec

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +34,508

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:05,312 min

5. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

6. Carlos Sainz (E), McLaren, +1 Runde

7. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1 Runde

8. Esteban Ocon (F), Renault, +1 Runde

9. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1 Runde

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

12. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1 Runde

13. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Romain Grosjean (F), Haas, +1 Runde

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

19. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Lance Stroll (CDN), Racing Point, Aufgabe





WM-Stand nach 12 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 256 Punkte

2. Bottas 179

3. Verstappen 162

4. Ricciardo 80

5. Leclerc 75

6. Pérez 74

7. Norris 65

8. Albon 64

9. Gasly 63

10. Sainz 59

11. Stroll 57

12. Ocon 40

13. Vettel 18

14. Kvyat 14

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Giovinazzi 3

17. Räikkönen 2

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0



Marken

1. Mercedes 435

2. Red Bull Racing 226

3. Racing Point 126

4. McLaren 124

5. Renault 120

6. Ferrari 93

7. AlphaTauri 77

8. Alfa Romeo 5

9. Haas 3

10. Williams 0