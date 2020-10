Imola ohne Fans: Formel-1-WM trotz Coronakrise

In Italien hat sich die Zahl der Covid-19-Neuinfizierten innerhalb eines Monats mehr als verzehnfacht, deshalb wurden die Corona-Bestimmungen verschärft. Die Formel 1 soll trotzdem fahren – vor leeren Zuschauerrängen.

In ganz Europa sind die Zahlen der Corona-Neuinfektionen in den letzten Wochen wieder auf ein besorgniserregenden Mass gestiegen, vielerorts wurden die Massnahmen gegen die Covid-19-Ausbreitung verschärft. Auch in Italien müssen seit Montag alle Kinos, Theater, Fitnessstudios, Bäder, Ski-Resorts und Konzerthallen geschlossen bleiben, Restaurants und Bars müssen bereits um 18 Uhr schliessen und ein Grossteil des gymnasialen Unterrichts soll online über die Bühne gehen.

Die strengeren Massnahmen wirken sich auch auf das anstehende Rennwochenende in Imola aus, bei dem die Veranstalter ursprünglich 13.000 Fans aufs Streckengelände lassen wollten. Doch daraus wird nichts, denn die Behörden lassen keine Zuschauer auf den Tribünen zu – obwohl die GP-Ausrichter ein umfangreiches Sicherheitskonzept ausgearbeitet haben.

Dass der GP am Wochenende hinter verschlossenen Türen über die Bühne geht, ist angesichts der alarmierend hohen Zahl an Neuinfektionen nachvollziehbar. Mit 21.994 neuen Fällen in 24h verzeichnete die italienische Gesundheitsbehörde am Dienstag einen traurigen Rekord seit Beginn der Pandemie. Zahlreiche Regionen gelten nun als Risikogebiete, auch die Region Emilia Romagna, in der das Rennen stattfindet, gehört dazu.

In einer besseren Lage befinden derzeit laut offiziellen Zahlen die weiteren GP-Gaststätten des diesjährigen WM-Kalenders. In der Türkei wurden am gestrigen Dienstag laut Worldometers.info 2209 Fälle gemeldet, noch weniger waren es in Bahrain (232 Neuinfektionen) und Abu Dhabi (1111 Neuinfektionen).

Die Situation kann sich allerdings schnell ändern, wie der Blick auf Europa zeigt. Und angesichts der neuen Corona-Hotspots könnten die Reisebeschränkungen wieder zum Problem werden.

Sicher ist: Auch das darauffolgende Rennen in der Türkei findet hinter verschlossenen Türen statt, genauso wie das Saisonfinale in Abu Dhabi. In Bahrain wollen die Verantwortlichen die Entwicklung der Lage beobachten.

Portugal-GP, Portimão

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30:00,085 h

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +25,592 sec

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +34,508

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:05,312 min

5. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

6. Carlos Sainz (E), McLaren, +1 Runde

7. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1 Runde

8. Esteban Ocon (F), Renault, +1 Runde

9. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1 Runde

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

12. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1 Runde

13. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Romain Grosjean (F), Haas, +1 Runde

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

19. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Lance Stroll (CDN), Racing Point, Aufgabe

WM-Stand nach 12 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 256 Punkte

2. Bottas 179

3. Verstappen 162

4. Ricciardo 80

5. Leclerc 75

6. Pérez 74

7. Norris 65

8. Albon 64

9. Gasly 63

10. Sainz 59

11. Stroll 57

12. Ocon 40

13. Vettel 18

14. Kvyat 14

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Giovinazzi 3

17. Räikkönen 2

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0

Marken

1. Mercedes 435

2. Red Bull Racing 226

3. Racing Point 126

4. McLaren 124

5. Renault 120

6. Ferrari 93

7. AlphaTauri 77

8. Alfa Romeo 5

9. Haas 3

10. Williams 0

Formel-1-WM 2020

5. Juli: Grand Prix von Österreich (Red Bull Ring)

12. Juli: Grand Prix der Steiermark (Red Bull Ring)

19. Juli: Grand Prix von Ungarn (Hungaroring)

2. August: Britischer Grand Prix (Silverstone Circuit)

9. August: 70th Anniversary Grand Prix (Silverstone Circuit)

16. August: Grand Prix von Spanien (Circuit de Barcelona-Catalunya)

30. August: Grand Prix von Belgien (Circuit Spa-Francorchamps)

6. September: Grand Prix von Italien (Autodromo Nazionale di Monza)

13. September: Grand Prix der Toskana (Autodromo Internazionale del Mugello)

27. September: Grand Prix von Russland (Sochi Autodrom)

11. Oktober: Grosser Preis der Eifel (Nürburgring)

25. Oktober: Grand Prix von Portugal (Autódromo Internacional do Algarve)

1. November: Grand Prix der Emilia Romagna (Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari)

15. November: Grand Prix der Türkei (Intercity Istanbul Park)

29. November: Grand Prix von Bahrain (Bahrain International Circuit)

6. Dezember: Rolex Sakhir Grand Prix (Bahrain International Circuit)

13. Dezember: Grand Prix von Abu Dhabi (Yas Marina Circuit)