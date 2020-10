Formel-1-WM 2021: 23 GP geplant, mit Saudi-Arabien

​Bei einer Sitzung in Portimão mit Vertretern des Autosport-Weltverbands FIA und F1-CEO Chase Carey ist den GP-Teams für die Saison 2021 ein Programm aus 23 Rennen vorgeschlagen worden.

Die Formel 1 2020 besteht aus einem Rumpfprogramm. Von den ursprünglich geplanten 22 Rennen mussten gleich 13 abgesagt werden – wegen der Corona-Pandemie. Die Saison konnte erst Anfang Juli in Österreich beginnen, derzeit wird ein Mammutprogramm aus 17 Läufen durchgepaukt, mit Schwerpunkt in Europa, bis Mitte Dezember in Abu Dhabi, wo das WM-Finale stattfindet.

«Wir wollen 2021 zu so etwas wie Normalität zurückkehren», hofft Formel-1-CEO Chase Carey, der Ende Dezember abtritt, sein Nachfolger ist der frühere Ferrari-Teamchef und Lamborghini-CEO Stefano Domenicali. Als sei die Coronakrise weltweit ausgestanden, wird derzeit mit 23 Rennen geplant. Bei der Sitzung der Formel-1-Kommission in Portugal haben die Teamchefs diese Absicht zum ersten Mal zu Ohren bekommen. Zu den für 2020 geplanten Läufen kommt neu ein Grosser Preis von Saudi-Arabien hinzu.

Der Saisonbeginn ist auf 21. März in Melbourne (Australien) angesetzt, eine Woche später soll in Bahrain gefahren werden (28. März). Danach folgt eine Pause bis zum 11. April (Grand Prix von China), zwei Wochen danach steht Vietnam im Programm (25. April).

Der Grosse Preis der Niederlande wird in den Herbst geschoben, daher findet der Europa-Auftakt in Barcelona statt (9. Mai), zwei Wochen danach soll in Monaco gefahren werden (23. Mai).

Angedacht sind im Juni Rennen in Aserbaidschan und Kanada, gefolgt von den WM-Läufen in Frankreich (Ende Juni), Österreich und England (beide im Juli) sowie Ungarn (1. August).



Die Daten sind im freien Fluss, jedoch sollen die Rennen von Singapur, Russland und Japan unmittelbar in Folge stattfinden, so wie zuvor Monza, Zandvoort und Spa-Francorchamps. Dies um Platz für die GP-Premiere in Saudi-Arabien zu schaffen. Da die meisten Daten noch nicht feststehen, hat die Formel 1 bisher keinen Ablauf veröffentlicht.



Völlig unklar ist, ob und wie in Amerika gefahren wird, also in Austin (Texas), Mexiko (Mexiko-Stadt) und Brasilien (Rio).



Überhaupt steht der ganze Plan auf wackligen Füssen, weil in vielen Ländern die Pandemie weiterwütet oder es nach einer Besserung im Sommer zu einer zweiten Welle kommt. Mit allen Konsequenzen in Sachen Reisebeschränkungen und Quarantänevorschriften, die inzwischen zu unserem Alltag geworden sind. Alleine die letzten paar Wochen haben bewiesen, wie unberechenbar die Lage ist.



Die Formel 1 will vorderhand an ihren Corona-Sicherheitsvorkehrungen festhalten. Aus heutiger Sicht ist es schlicht unvorstellbar, dass die Formel 1 im nächsten Jahr das geplante Programm ohne Probleme durchführen kann. Aber die Saison 2020 hat gezeigt: Ersatzorte wie Mugello, Nürburgring, Portimão, Imola oder Istanbul sind eine Alternative, wenn gewisse Läufe erneut aus dem Kalender gestrichen werden müssen.





Portugal-GP, Portimão

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30:00,085 h

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +25,592 sec

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +34,508

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:05,312 min

5. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

6. Carlos Sainz (E), McLaren, +1 Runde

7. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1 Runde

8. Esteban Ocon (F), Renault, +1 Runde

9. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1 Runde

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

12. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1 Runde

13. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Romain Grosjean (F), Haas, +1 Runde

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

19. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Lance Stroll (CDN), Racing Point, Aufgabe





WM-Stand nach 12 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 256 Punkte

2. Bottas 179

3. Verstappen 162

4. Ricciardo 80

5. Leclerc 75

6. Pérez 74

7. Norris 65

8. Albon 64

9. Gasly 63

10. Sainz 59

11. Stroll 57

12. Ocon 40

13. Vettel 18

14. Kvyat 14

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Giovinazzi 3

17. Räikkönen 2

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0



Marken

1. Mercedes 435

2. Red Bull Racing 226

3. Racing Point 126

4. McLaren 124

5. Renault 120

6. Ferrari 93

7. AlphaTauri 77

8. Alfa Romeo 5

9. Haas 3

10. Williams 0