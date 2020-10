Emilia Romagna-GP im Fernsehen: Weitere Premiere

​Die Corona-geprägte GP-Saison 2020 bietet viele Premiere: Wir hatten erstmals WM-Läufe auf der gleichen Strecke innerhalb von acht Tagen, gleich drei Rennen in Italien und viele seltene GP-Bezeichnungen.

Die Corona-Pandemie zwang Formel-1-CEO Chase Carey und seinen Sportchef Ross Brawn zu ungewöhnlichen Schritten: Noch nie hatte es vor 2020 eine GP-Saison gegeben mit zwei WM-Läufen auf der gleichen Bahn innerhalb von acht Tagen. Wir haben zwei solcher Doppelveranstaltungen erlebt, auf dem Red Bull Racing und in Silverstone. Eine dritte wird in Bahrain folgen.

Gleichzeitig hatten wir noch nie so viele WM-Läufe ohne Nationenbezeichnung, gleich sechs der 17 Rennen dieses Jahres tragen einen ungewöhnlichen Titel. Weil Rennpromoter ohne Zuschauer keine Einnahmen haben und staatliche Tourismusbehörden Zuschüsse an die Formel 1 zahlen, um Werbung für Fremdenverkehr zu machen.

Erstmals in 70 Jahren Formel 1 hiess ein Rennen der Königsklasse «Grand Prix der Steiermark», als zweiter Lauf nach dem Österreich-GP auf dem Red Bull Ring. WM-Läufe ohne Landesbezeichnung im Titel sind gar nicht selten. Ein solches Rennen haben wir regelmässig seit mehr als zehn Jahren, wie unsere Liste gleich zu Beginn zeigt.

Grand Prix von Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten (seit 2009).



Caesars Palace Grand Prix (1981 und 1982 in Las Vegas/USA).



Dallas Grand Prix in den USA (1984).



Grand Prix von Europa (in den 50er Jahren als zusätzliches Prädikat verliehen, ab 1983 als eigenständiger WM-Lauf auf ganz verschiedenen Strecken – Brands Hatch, Baku, Donington Park, Jerez, Valencia und auf dem Nürburgring).



Pacific Grand Prix (in Aida/Japan 1994 und 1995).



Pescara Grand Prix (1957 in Italien).



Neben dem Steiermark-GP kamen 2020 hinzu: Der Grand Prix zum 70. Geburtstag der Formel 1 (zweiter Lauf in Silverstone, nach dem Britischen Grand Prix), der Grand Prix der Toskana in Mugello sowie der Grosse Preis der Eifel auf dem Nürburgring – da die Namensrechte an der Bezeichnung Grosser Preis von Deutschland dem Automobilclub von Deutschland gehören, das 2020er Rennen jedoch vom ADAC organisiert wird, muss dieser einen anderen Namen tragen.



Ebenso neu 2020: der Grand Prix der Emilia Romagna (in Imola) und der «Rolex Sakhir Grand Prix» in Bahrain, benannt nach dem Hauptsponsor und der Wüste, in welcher die arabische Rennstrecke liegt. Wie das Emilia Romagna-GP-Wochenende in Imola verläuft, verfolgen die Fans online oder vor dem Fernseher, hier die wichtigsten Sendetermine.





Emilia Romagna-GP 2020 im Fernsehen

Samstag, 31. Oktober

6.45: Sky Sport 2 – Portugal-GP Wiederholung

8.45: Sky Sport 2 – Pressekonferenz Teamchefs

9.55: Sky Sport 2 – Beginn Berichterstattung Freies Training

9.55: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Freies Training

10.00–11.30: Freies Training

11.45: Sky Sport 2 – Freies Training Wiederholung

13.00: RTL – Freies Training Highlights

13.15: Sky Sport 2 – Pressekonferenz Teamchefs

13.45: ORF 1 – F1-News

13.45: RTL – Beginn Berichterstattung Qualifying

13.45: Sky Sport 2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

13.55: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

13.55: SRF2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.00–15.00: Qualifying

15.15: Sky Sport 2 – Pressekonferenz

20.40: Sky Sport 1 – Qualifying Wiederholung

22.30: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 1. November

4.30: Sky Sport 1 – Qualifying Wiederholung

9.00: Sky Sport 1 – Qualifying Wiederholung

10.30: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung

12.00: RTL – Countdown zum Rennen

12.00: ORF 1 – F1-News

12.00: Sky Sport 2 – Vorberichte zum Rennen

12.35: ORF 1 – Vorberichte, gleich anschliessend Rennen

12.50: SRF2 – Vorberichte, gleich anschliessend Rennen

13.00: RTL – Beginn Berichterstattung zum Rennen

13.05: Sky Sport 2 – Beginn Berichterstattung zum Rennen

13.10: Rennstart

14.45: Sky Sport 2 – Analysen und Interviews

14.45: RTL – Siegerehrung und Highlights

14.55: ORF 1 – Analyse

15.15: Sky Sport 2 – Pressekonferenz

20.00: Sky Sport 2 – Rennen Wiederholung





Portugal-GP, Portimão

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30:00,085 h

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +25,592 sec

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +34,508

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:05,312 min

5. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

6. Carlos Sainz (E), McLaren, +1 Runde

7. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1 Runde

8. Esteban Ocon (F), Renault, +1 Runde

9. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1 Runde

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

12. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1 Runde

13. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Romain Grosjean (F), Haas, +1 Runde

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

19. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Lance Stroll (CDN), Racing Point, Aufgabe





WM-Stand nach 12 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 256 Punkte

2. Bottas 179

3. Verstappen 162

4. Ricciardo 80

5. Leclerc 75

6. Pérez 74

7. Norris 65

8. Albon 64

9. Gasly 63

10. Sainz 59

11. Stroll 57

12. Ocon 40

13. Vettel 18

14. Kvyat 14

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Giovinazzi 3

17. Räikkönen 2

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0



Marken

1. Mercedes 435

2. Red Bull Racing 226

3. Racing Point 126

4. McLaren 124

5. Renault 120

6. Ferrari 93

7. AlphaTauri 77

8. Alfa Romeo 5

9. Haas 3

10. Williams 0