Lewis Hamilton: WM-Titel, dann neuer Vertrag

​Der Engländer Lewis Hamilton will zuerst seinen siebten WM-Titel sicherstellen – und sich dann um seinen neuen Vertrag mit Mercedes kümmern. Es wird wohl sein letztes Formel-1-Abkommen sein.

Wenn die Corona-verkürzte Saison so weiterläuft wie bis anhin, dann ist der siebte WM-Titel von Lewis Hamilton nur eine Frage der Zeit. In Imola kann der 92fache GP-Sieger den Sack noch nicht zumachen, ab dem Grossen Preis der Türkei (15. November) sehr wohl. Wie die Formel-1-WM weiter verläuft, das beeinflusst auch wesentlich die Vertragsverhandlungen von Hamilton mit Mercedes-Benz. Denn Lewis Hamilton will seinen – wie er selber gesagt hat – wohl letzten Vertrag in der Königsklasse erst dann verhandeln, wenn der WM-Titel unter Dach und Fach ist.

Lewis Hamilton, Formel-1-Champion der Jahre 2008, 2014, 2015, 2017, 2018 und 2019, sagte gegenüber Sky: «Teamchef Toto Wolff hat das Thema Vertragsverlängerung schon im August 2019 erstmals angesprochen. Damals war die Corona-Pandemie noch in weiter Ferne, und wenn wir zurückblicken, dann hätte ich damals vielleicht schon unterzeichnen sollen. Aber ich bin nun mal der Meinung – Dinge sollen zur richtigen Zeit passieren, und damals war ich dazu nicht bereit.»

«Ich wollte mir Freiraum lassen, um in Ruhe darüber zu entscheiden, was ich in Zukunft machen will. Wir wollten herausfinden, welche Anpassungen ich und das Team vornehmen müssen, um noch mehr aus uns herauszuholen.»

«Ich sehe diese Partnerschaft noch immer im Wachstum. Ich will hier weitermachen. Wenn wir unseren Job erledigt und den Stress des ganzen Daseins in Corona-Blasen hinter uns gelassen haben, können wir uns in aller Bequemlichkeit um den Vertrag kümmern.»



Im Januar 2021 wird Hamilton 36 Jahre alt. «Ich will weitermachen, aber ich weiss noch nie, für wie lange. Ich will in Ruhe herausfinden, was mir die Zukunft bringen soll. Was immer das sein wird, soll im Einklang sein mit meinen Werten und mit unserer Zeit.»



Hamilton bestätigt derzeit nur eines: «Ich werde nächstes Jahr hier sein.» Allerdings hat der Brite bei früherer Gelegenheit festgehalten, wie scharf er darauf ist herauszufinden, wie sich die neue Rennwagengeneration anfühlt, und diese Autos kommen 2022.





Portugal-GP, Portimão

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30:00,085 h

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +25,592 sec

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +34,508

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:05,312 min

5. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

6. Carlos Sainz (E), McLaren, +1 Runde

7. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1 Runde

8. Esteban Ocon (F), Renault, +1 Runde

9. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1 Runde

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

12. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1 Runde

13. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Romain Grosjean (F), Haas, +1 Runde

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

19. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Lance Stroll (CDN), Racing Point, Aufgabe

WM-Stand nach 12 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 256 Punkte

2. Bottas 179

3. Verstappen 162

4. Ricciardo 80

5. Leclerc 75

6. Pérez 74

7. Norris 65

8. Albon 64

9. Gasly 63

10. Sainz 59

11. Stroll 57

12. Ocon 40

13. Vettel 18

14. Kvyat 14

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Giovinazzi 3

17. Räikkönen 2

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0



Marken

1. Mercedes 435

2. Red Bull Racing 226

3. Racing Point 126

4. McLaren 124

5. Renault 120

6. Ferrari 93

7. AlphaTauri 77

8. Alfa Romeo 5

9. Haas 3

10. Williams 0