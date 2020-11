Mattia Binotto (Ferrari): «2021 ohne WM-Chance»

​Ferrari-Teamchef Mattia Binotto macht den Tifosi keine Hoffnungen, was die kommende Saison angeht: «Realistisch sind wir 2021 ohne WM-Chance. Wir wollen aber regelmässig aufs Siegerpodest.»

Ferrari liegt derzeit nur auf dem sechsten WM-Zwischenrang, bei dreizehn Rennen 2020 gab es lediglich zwei Podestplatzierungen zu begiessen (Charles Leclerc Zweiter in Österreich und Dritter in Silverstone). Sebastian Vettel ist auf dem ernüchternden 14. WM-Zwischenrang zu finden.

Mattia Binotto streut den Fans keinen Sand in die Augen. Der 51jährige Italiener sagt im Gespräch mit meinem Kollegen Carlo Vanzini von der italienischen Sky ohne Umweife: «Realistisch sind wir 2021 ohne WM-Chance. Wir wollen aber regelmässig aufs Siegerpodest, das muss das Saisonziel sein. 2022, mit den neuen Rennwagen, werden die Karten frisch gemischt, und wir hoffen, dann das richtige Blatt in Händen zu halten, um wieder zu gewinnen.»

Binotto glaubt nicht, dass sich die Situation von 2014 wiederholen wird: Zum Beginn der Turbohybrid-Ära hatte Mercedes-Benz ganz besonders in Bezug auf den 1,6-Liter-V6-Turbomotor mit Mehrfach-Energierückgewinnung die Hausaufgaben derart blendend gemacht, dass sie jahrelang von diesem Vorsprung zehrten.

Mattia Binotto: «Die Regeln für 2022 sind erheblich einschränkender, es gibt kaum eine Möglichkeit, mit etwas überaus Ungewöhnlichem aufzukreuzen. Die Vorgaben der Formel 1 und des Autoverbands FIA sind richtig – die Fahrer sollen besser kämpfen können mit Autos, die aerodynamisch weniger sensibel sind. Diese Änderungen werden einen guten Sport besser machen.»



Hand aufs Herz: Sagt sich Mattia Binotto in dieser Krise nicht manchmal: «Wieso tue ich mir das an?» Der in Lausanne geborene Italiener erwidert: «Ich habe immer davon geträumt, für Ferrari zu arbeiten. Gewiss, ich spüre die Verantwortung, aber ich sehe mich als Teil einer Familie, und ich bin glücklich, meinen Teil beitragen zu können. Nicht aufzugeben ist etwas, das mich stimuliert. In einer solchen Situation wäre es leicht, internen Spannungen zu erliegen, aber wir rücken vielmehr dichter zusammen. Das zeugt von einem starken Fundament.»



«Am schwierigsten finde ich zu filtern, was von aussen an uns herankommt. Beurteilungen und externer Druck sind manchmal nicht leicht zu managen. Die Familie hilft mir dabei, mit dieser Belastung umzugehen.»



Dass Ferrari Kritik einstecken muss, damit hat Binotto kein Problem: «Es ist in Ordnung zu sagen, was man denkt. Wir sind Ferrari, und wir wissen – der Druck auf unser Team ist nun mal anders. Wir müssen einen Haufen Energie darin investieren, mit dieser Bürde umzugehen.»





Emilia Romagna-GP, Imola

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:28:32,430 h

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +5,783 sec

3. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +14,320

4. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +15,141

5. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,111

6. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +19,652

7. Carlos Sainz (E), McLaren, +20,230

8. Lando Norris (GB), McLaren, +21,131

9. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +22,224

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +26,398

11. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +27,135

12. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +28,453

13. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +29,163

14. Romain Grosjean (F), Haas, +32,935

15. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +57,284

Out

George Russell (GB), Williams, Crash

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Reifenschaden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufgabe

Esteban Ocon (F), Renault, Getriebe

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Wasserleck





WM-Stand nach 13 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 282 Punkte

2. Bottas 197

3. Verstappen 162

4. Ricciardo 95

5. Leclerc 85

6. Pérez 82

7. Norris 69

8. Sainz 65

9. Albon 64

10. Gasly 63

11. Stroll 57

12. Ocon 40

13. Kvyat 26

14. Vettel 18

15. Nico Hülkenberg (D) 10

17. Räikkönen 4

16. Giovinazzi 4

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0



Marken

1. Mercedes 479

2. Red Bull Racing 226

3. Renault 135

4. McLaren 134

5. Racing Point 134

6. Ferrari 103

7. AlphaTauri 89

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0