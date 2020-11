Daniel Ricciardo: Fernando Alonso Hilfe bei Rang 3

​Daniel Ricciardo hat beim Emilia Romagna-GP den zweiten Podestplatz der Saison erobert – Rang 3. Der Australier: «Fernando Alonso hat das ganze Wochenende bei Renault verbracht, er hat geholfen.»

Zweiter Podestplatz in der Corona-verkürzten Saison 2020 für Daniel Ricciardo: Nach Rang 3 beim Eifel-GP auf dem Nürburgring – erste Podestplatzierung der Franzosen seit Nick Heidfeld 2011 in Malaysia – nun auch Platz 3 beim Grossen Preis der Emilia Romagna. Danach hat der Australier verraten: Einer der Gründe für die gute Leistung von Renault in Imola heisst Fernando Alonso.

Der Spanier weilt derzeit in Arabien: Am 4. November hat er auf dem Bahrain International Circuit 93 Runden zurückgelegt mit einem Renault R.S.18. Der zweitägige Test mit dem zweijährigen Auto soll den zweifachen Weltmeister auf Speed bringen.

Ricciardo über Alonso: «Es war prima, Fernando in Imola bei uns zu haben. Meine Jungs von heute werden in der kommenden Saison an seinem Wagen arbeiten, also war Alonso in alle Besprechungen eingebunden. Und das hat sehr geholfen. Er hat sich in Ruhe angehört, was wir über die Arbeit im Allgemeinen und die Abstimmung im Besonderen zu sagen hatten.»

«Fernando hat wahnsinnig viel Erfahrung. Ich fand es eine Bereicherung, dass wir eine zusätzliche Meinung haben. Im nächsten Jahr sind wir Rivalen, aber so lange wir Seite an Seite arbeiten, will ich von seinem Erfahrungsschatz profitieren.»

Daniel Ricciardo hat mit dem feinen Ergebnis seinen vierten Platz in der WM-Zwischenwertung gefestigt, Renault hat einen Sprung gemacht im Konstrukteurs-Pokal von Platz 5 auf Rang 3.





Emilia Romagna-GP, Imola

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:28:32,430 h

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +5,783 sec

3. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +14,320

4. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +15,141

5. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,111

6. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +19,652

7. Carlos Sainz (E), McLaren, +20,230

8. Lando Norris (GB), McLaren, +21,131

9. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +22,224

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +26,398

11. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +27,135

12. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +28,453

13. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +29,163

14. Romain Grosjean (F), Haas, +32,935

15. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +57,284

Out

George Russell (GB), Williams, Crash

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Reifenschaden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufgabe

Esteban Ocon (F), Renault, Getriebe

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Wasserleck





WM-Stand nach 13 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 282 Punkte

2. Bottas 197

3. Verstappen 162

4. Ricciardo 95

5. Leclerc 85

6. Pérez 82

7. Norris 69

8. Sainz 65

9. Albon 64

10. Gasly 63

11. Stroll 57

12. Ocon 40

13. Kvyat 26

14. Vettel 18

15. Nico Hülkenberg (D) 10

17. Räikkönen 4

16. Giovinazzi 4

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0



Marken

1. Mercedes 479

2. Red Bull Racing 226

3. Renault 135

4. McLaren 134

5. Racing Point 134

6. Ferrari 103

7. AlphaTauri 89

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0