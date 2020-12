Sakhir-GP im Fernsehen: Premiere auf dem Aussenkurs

Heute starten die GP-Piloten ins zweite Bahrain-Wochenende, das auf der äusseren Streckenvariante des Wüstenkurses über die Bühne geht. Diese stellt die Teams und Fahrer vor besondere Herausforderungen.

Mit nur 3,543 km Länge ist die äussere Streckenvariante des Bahrain International Circuit die kürzeste Piste im diesjährigen Rennkalender. Im Vergleich zu anderen typischen Formel-1-Strecken ist nur Monaco mit 3,337 km knapp kürzer. Der Aussenkurs umfasst elf Kurven, das gewohnte Streckenlayout, das am vergangenen Wochenende zum Einsatz kam, ist 5,421 km lang beinhaltet vier Kurven mehr

Nur drei der elf Kurven sind Linkskurven und acht werden rechtsherum durchfahren. Die Fahrer müssen den Kurs am Sonntag im Rennen 87 Mal – der höchste Wert der Saison. Dabei werden rund 74 Prozent einer Runde mit Vollgas absolviert. Der Sakhir-GP ist eine Premiere, zum ersten Mal wird darauf ein internationales Rennen ausgetragen. Somit stellt er für alle Teams eine Unbekannte dar, keiner der Rennställe kann auf vorhandene Daten für den neuen Mittelsektor zurückgreifen.

Das Layout weicht am Ausgang von Kurve 4 vom bekannten Streckenverlauf des Bahrain Grand Prix ab. Normalerweise würden die Fahrer hier geradeaus auf die nächste flüssige Kurvenabfolge zusteuern, nun biegen sie links ab und fahren auf den neuen, winkligen Mittelsektor. Die Strecke kehrt mit einer schnellen Kurve auf die Gerade vor den letzten beiden Kurven zurück, wo die Fahrer die Runde wie gewohnt beenden.

Die Streckenoberfläche ist auf neuen Strecken stets ein wichtiges Thema. Obwohl die Oberfläche im neuen Streckenabschnitt in Bahrain jener vom Rest des Kurses ähnelt und aus dem gleichen Material besteht, wurde dieser Teil nicht so häufig benutzt und ist deshalb weniger abgefahren. Wer wissen will, welche Teams und Piloten am heutigen Trainingsfreitag mit diesen Herausforderungen am Besten zurechtkommen, findet hier alle Sendezeiten.

Sakhir-GP im Fernsehen

Freitag, 4. Dezember

1.00 Uhr: Sky Sport 2 – Grosser Preis von Bahrain Wiederholung

14.25 Uhr: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung 1. Freies Training

14.25 Uhr: n-tv – Beginn Berichterstattung 1. Freies Training

14.30–16.00 Uhr: 1. Freies Training

16.30 Uhr: Pressekonferenz Teamchefs

17.20 Uhr: Pressekonferenz Teamchefs

18.25 Uhr: ORF 1 – Beginn Berichterstattung 2. Freies Training

18.25 Uhr: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung 2. Freies Training

18.25 Uhr: n-tv – Beginn Berichterstattung 2. Freies Training

18.30–20.00 Uhr: Zweites freies Training

23.10 Uhr: Sky Sport 1 – 1. Freies Training Wiederholung



Samstag, 5. Dezember

0.40 Uhr: Sky Sport 1 – 2. Freies Training Wiederholung

4.25 Uhr: Sky Sport 1 – 1. Freies Training Wiederholung

5.55 Uhr: Sky Sport 1 – 2. Freies Training Wiederholung

8.30 Uhr: Sky Sport 2 – 1. Freies Training Wiederholung

10.00 Uhr: Sky Sport 2 – 2. Freies Training Wiederholung

14.25 Uhr: Sky Sport 2 – Pressekonferenz Teamchefs

14.55 Uhr: Sky Sport 2 – Beginn Berichterstattung 3. Freies Training

15.00–16.00 Uhr: Drittes freies Training

17.00 Uhr: RTL – 3. Freies Training Highlights

17.45 Uhr: Sky Sport 2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

17.45 Uhr: ORF 1 – Formel-1-News

17.50 Uhr: SRF 2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

17.55 Uhr: RTL – Beginn Berichterstattung Qualifying

17.55 Uhr: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

18.00–19.00 Uhr: Qualifying

19.30 Uhr: Sky Sport 2 – Pressekonferenz Qualifying



Sonntag, 6. Dezember

0.05 Uhr: Sky Sport 2 – 3. Freies Training Wiederholung

1.05 Uhr: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung

4.35 Uhr: Sky Sport 2 – 3. Freies Training Wiederholung

5.35 Uhr: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung

10.35 Uhr: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung

14.15 Uhr: Sky Sport 2 – Pressekonferenz Teamchefs

15.00 Uhr: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung

15.20 Uhr: ORF – Formel-1-News

16.15 Uhr: RTL – Countdown zum Rennen (mit Schumacher-Doku)

16.30 Uhr: Sky Sport 2 – Pressekonferenz Qualifying

17.00 Uhr: Sky Sport 2 – Vorberichte

17.30 Uhr: SRF Info – Beginn Berichterstattung Rennen

17.50 Uhr: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Rennen

17.55 Uhr: RTL – Beginn Berichterstattung Rennen

18.05 Uhr: Sky Sport 2 – Beginn Berichterstattung Rennen

18.10 Uhr: Rennen

19.55 Uhr: RTL – Siegerehrung und Highlights

20.00 Uhr: Sky Sport 2 – Analysen und Interviews

20.00 Uhr: ORF 1 – Rennanalyse

20.30 Uhr: Sky Sport 2 – Pressekonferenz Rennen

22.05 Uhr: Sky Sport 2 – Rennen Wiederholung





Bahrain-GP, Sakhir

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34:01,829 h

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,254 sec

3. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +8,005

4. Lando Norris (GB), McLaren, +11,337

5. Carlos Sainz (E), McLaren, +11,787

6. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +11,942

7. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +19,368

8. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +19,680

9. Esteban Ocon (F), Renault, +22,803

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1 Runde

11. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1 Runde

12. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1 Runde

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Sergio Pérez (MEX), Racing Point, Motorschaden

Romain Grosjean (F), Haas, Crash

Lance Stroll (CDN), Racing Point, Crash

WM-Stand Fahrer nach 15 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 332 Punkte

2. Bottas 201

3. Verstappen 189

4. Ricciardo 102

5. Pérez 100

6. Leclerc 98

7. Norris 86

8. Sainz 85

9. Albon 85

10. Gasly 71

11. Stroll 59

12. Ocon 42

13. Vettel 33

14. Kvyat 26

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Räikkönen 4

17. Giovinazzi 4

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0

Marken

1. Mercedes 533

2. Red Bull Racing 274

3. McLaren 171

4. Racing Point 154

5. Renault 144

6. Ferrari 131

7. AlphaTauri 97

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0