Sebastian Vettel: «Helfe Mick Schumacher gerne»

​Ferrari-Star Sebastian Vettel spricht über einen verpatzten Bahrain-GP und glaubt, dass wir aufgrund der geänderten Pistenführung und einer sehr kurzen Runde beim Sakhir-GP Überraschungen erwarten dürfen.

Ferrari-Star Sebastian Vettel erlebte einen Bahrain-GP, den er am liebsten so schnell als möglich vergessen würde: Zuerst der grauenvolle Unfall von Romain Grosjean, dann beim zweiten Start eine haarige Szene ausgerechnet mit seinem Stallgefährten Charles Leclerc, was den Heppenheimer richtig auf die Palme brachte. Und am Schluss sprang nur ein enttäuschender 13. Platz heraus.

Vettel über Bahrain 1: «So viel zu klären gab es nach dem Rennen nicht. Es war halt eine jener Szenen, in welcher der eine Fahrer besser wegkam als der andere. Wir haben uns inzwischen unterhalten, Charles weiss, was ich ausdrücken wollte, damit ist die Angelegenheit für mich erledigt.»

Vettel über Bahrain 2: «Dieser äussere Ring ist markant anders als der übliche Kurs, ich bin sicher, das erzeugt beim Sakhir-GP ein ganz anderes Fahrgefühl. Wir werden mit erheblich weniger Abtrieb fahren, um dem Hochgeschwindigkeits-Charakter dieser Pistenführung gerecht zu werden. Gleichzeitig fahren wir mit den gleichen Reifenmischungen wie beim Bahrain-GP.»

«Es wird nicht einfach sein, eine gute Abstimmung zu finden, und aufgrund der kurzen Runde wird sich alles ziemlich hektisch anführen. Verkehr wird ein grosses Thema sein. Ich erwarte, dass die Abstände zwischen den einzelnen Wettbewerbern sehr gering sein werden – macht euch mal auf ein paar Überraschungen gefasst!»



Zum Mercedes-Debüt von George Russell sagt Sebastian: «Schade, dass Lewis nicht fahren kann, ich bin sicher, viele Fans werden ihn vermissen. Aber ich freue mich sehr für George Russell, dass er eine solche Chance erhält.»



Wie wird es für Sebastian Vettel sein, gegen Michael Schumachers Sohn Mick zu fahren? «Ich habe eine besondere Beziehung zu Michael, schade, dass er nicht vor Ort miterleben kann, wie sein Sohn in die Formel 1 einsteigt. Aber Mick weiss, dass er mich jederzeit fragen kann, wenn er das tun möchte. Er wird gewiss seinen eigenen Weg gehen wollen. Generell habe ich nicht vergessen, dass Michael immer eine Anlaufstation für mich war, und diese Rolle möchte ich auch für Mick übernehmen.»





Bahrain-GP, Sakhir

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34:01,829 h

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,254 sec

3. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +8,005

4. Lando Norris (GB), McLaren, +11,337

5. Carlos Sainz (E), McLaren, +11,787

6. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +11,942

7. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +19,368

8. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +19,680

9. Esteban Ocon (F), Renault, +22,803

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1 Runde

11. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1 Runde

12. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1 Runde

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Sergio Pérez (MEX), Racing Point, Motorschaden

Romain Grosjean (F), Haas, Crash

Lance Stroll (CDN), Racing Point, Crash





WM-Stand Fahrer nach 15 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 332 Punkte

2. Bottas 201

3. Verstappen 189

4. Ricciardo 102

5. Pérez 100

6. Leclerc 98

7. Norris 86

8. Sainz 85

9. Albon 85

10. Gasly 71

11. Stroll 59

12. Ocon 42

13. Vettel 33

14. Kvyat 26

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Räikkönen 4

17. Giovinazzi 4

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0



Marken

1. Mercedes 533

2. Red Bull Racing 274

3. McLaren 171

4. Racing Point 154

5. Renault 144

6. Ferrari 131

7. AlphaTauri 97

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0