Romain Grosjean: «Ihr habt mein Leben gerettet»

​Haas-Fahrer Romain Grosjean ist vier Tage nach dem fürchterlichen Unfall ins Fahrerlager des Bahrain International Circuit zurückgekehrt und sagte zu Feuerwehrleuten: «Ihr habt mein Leben gerettet – danke!»

Unglaublich, aber wahr: Nur vier Tage nach seinem lebensgefährlichen Unfall im Grossen Preis von Bahrain ist Romain Grosjean ins Fahrerlager des Bahrain International Circuit zurückgekehrt – die Hände noch immer dick einbandagiert, der linke Fuss in einem medizinischen Spezialschuh.

Der Genfer schaute bei seiner Haas-Truppe vorbei und hat Formel-1-Arzt Ian Roberts getroffen und Medical-Car-Fahrer Alan van der Merwe, dazu jene Streckenposten, die bei der Unfallstelle gearbeitet haben, samt Feuerwehrleuten, sowie das medizinische Fachpersonal.

Es gab viele Umarmungen, Grosjean verteilte ein paar Miniaturhelme, wie etwa für jene zwei Feuerwehrleute Joby Mathew und Thaer Ali Taher, die Sekunden nach dem Crash am Löschen waren. Kurz richtete der Grand-Prix-Routinier auch das Wort ans Fachpersonal, nachdem die Leute spontan in Applaus ausgebrochen waren.

Grosjean sagte: «Ihr seid Teil unserer Arbeit, und meist sehen wir Fahrer es als selbstverständlich an, dass ihr für uns nach dem Rechten schaut. Ich möchte mich bei euch dafür bedanken, dass ihr immer für uns da sein, Flaggen schwenkt, uns warnt, uns beisteht, wenn wir in eine gefährliche Situation geraten. Danke, dass ihr mir geholfen habt.»

Zu den Feuerwehrleuten sagte Grosjean: «Ich habe mir das Video angeschaut und erkennen können, was ihr getan habt. Es war zu sehen, wie ihr versucht habt, die Flammen von mir fernzuhalten, wie euch glasklar war, was ihr tun müsst. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Ich weiss nicht, wie ihr das gemacht habt. Aber ihr habt mein Leben gerettet – danke!»



Romains Stallgefährte Kevin Magnussen sagt: «Unglaublich, wie mental stark dieser Kerl ist. Ich habe ihn am Sonntagabend nach dem Crash besucht, und wenige Stunden nach dieser Feuerhölle sprach er schon davon, dass er so bald als möglich in den Rennwagen zurück will. Da kann man nur den Hut ziehen.»





Bahrain-GP, Sakhir

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34:01,829 h

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,254 sec

3. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +8,005

4. Lando Norris (GB), McLaren, +11,337

5. Carlos Sainz (E), McLaren, +11,787

6. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +11,942

7. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +19,368

8. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +19,680

9. Esteban Ocon (F), Renault, +22,803

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1 Runde

11. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1 Runde

12. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1 Runde

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Sergio Pérez (MEX), Racing Point, Motorschaden

Romain Grosjean (F), Haas, Crash

Lance Stroll (CDN), Racing Point, Crash





WM-Stand Fahrer nach 15 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 332 Punkte

2. Bottas 201

3. Verstappen 189

4. Ricciardo 102

5. Pérez 100

6. Leclerc 98

7. Norris 86

8. Sainz 85

9. Albon 85

10. Gasly 71

11. Stroll 59

12. Ocon 42

13. Vettel 33

14. Kvyat 26

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Räikkönen 4

17. Giovinazzi 4

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0



Marken

1. Mercedes 533

2. Red Bull Racing 274

3. McLaren 171

4. Racing Point 154

5. Renault 144

6. Ferrari 131

7. AlphaTauri 97

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0