Mick Schumacher-Kollege Mazepin ohne F1-Führerschein

​Unternehmer Gene Haas und Teamchef Günther Steiner haben sich entschieden: Ihre Fahrer 2021 heissen Mick Schumacher und Nikita Mazepin. Nur – der Russe hat noch keinen Formel-1-Führerschein.

Das US-amerikanische Haas-Team fährt 2021 unter dem Motto: Jugend forsch! Denn am Lenkrad drehen nicht mehr GP-Routiniers wie Romain Grosjean und Kevin Magnussen, sondern die beiden Junioren Mick Schumacher (22) und Nikita Mazepin (21). Doch bei der Verpflichtung des Formel-2-Fahrers aus Russland gibt es noch ein klitzekleines Problem – der Moskauer ist gar nicht im Besitz des notwendigen Formel-1-Führerscheins!

Die Ausgangslage vor dem Formel-2-Finale in Bahrain: Um genügend Punkte für die Lizenz zu sammeln, muss er unter die ersten Sieben in der Meisterschaft kommen, derzeit ist er Dritter. Mathematisch könnte er mit einer Nullrunde in Arabien und bei gleichzeitigen Spitzenergebnisse seiner direkten Gegner auf Rang 8 zurückfallen.

Teamchef Günther Steiner bleibt ganz entspannt: «Als wir mit Nikita Mazepin zu verhandeln begannen, führten wir natürlich auch Gespräche mit dem Autosport-Weltverband, bezüglich der Lizenz von Nikita. Heute ist die Chance, dass er zu wenige Punkte bekommt, eine so geringe, dass wir dieses Risiko gelassen eingehen. Wir haben aber auch ein Notfallszenario.»

Dieses Szenario sieht vor, dass Mazepin genügend Speed bei einem Test beweist und eine Ausnahmebewilligung erhält. Zudem haben die Regelhüter der FIA angekündigt, dass sie aufgrund der Corona-Pandemie in Härtefällen gesunden Menschenverstand walten lassen wollen.

Mazepin selber bleibt kühl: «Wichtig ist, dass ich für die Königsklasse bereit bin. Ich habe nun einige Jahre Einsitzersport hinter mir, und generell glaube ich, dass schnellere Autos zu meinem Fahrstil passen.»





Formel-2-Sprintrennen von Bahrain

1. Robert Shwartzman (RU), Prema Racing, 43:15,992

2. Nikita Mazepin (RU), Hitech Grand Prix, +5,283

3. Louis Delétraz (CH), Charouz Racing System, +6,472

4. Marcus Armstrong (NZ), ART Grand Prix, +10,655

5. Guanyu Zhou (RCH), Uni-Virtuosi Racing, +15,133

6. Christian Lundgaard (DK), ART Grand Prix, +18,564

7. Mick Schumacher (D), +20,741

8. Felipe Drugovich (BR), MP Motorsport, +23,510

9. Roy Nissany (IL), Trident, +25,352

10. Artem Markelov (RU), BWT HWA Racelab, +31,150

11. Marino Sato (J), Trident, +31,848

12. Dan Ticktum (GB), DAMS, +39,824

13. Giuliano Alesi (F), MP Motorsport, +43,904

14. Sean Gelael (RI), DAMS, +44,427

15. Yuki Tsunoda (J), Carlin, +49,148

16. Callum Ilott (GB), Uni-Virtuosi Racing, +63,463

17. Jack Aitken (GB), Campos Racing, +1 Runde* (Reifendefekt)

18. Guilherme Samaia (BR), Campos Racing, +1 Runde

19. Pedro Piquet (BR), Charouz Racing System, +1 Runde* (Antriebsschaden)

*ausgefallen, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet

Out

Théo Pourchaire (F), BWT HWA Racelab, Feuerlöscher

Luca Ghiotto (I), Hitech Grand Prix, Antriebsschaden

Jehan Daruvala (IND), Carlin, Getriebeschaden





Stand nach 22 von 24 Rennen

1. Schumacher 205

2. Ilott 191

3. Mazepin 162

4. Shwartzman 159

5. Tsunoda 155

6. Lundgaard 149

7. Delétraz 134

8. Zhou 125,5

9. Ghiotto 106

10. Drugovich 105

11. Ticktum 82,5

12. Armstrong 52

13. Daruvala 51

14. Aitken 48

15. Nobuharu Matsushita (J) 42

16. Vips (EST) 16

17. Alesi 8

18. Markelov 5

19. Nissany 5

20. Sean Gelael 3

21. Piquet 2

22. Sato 1

23. Hughes 0

24. Samaia 0

25. Pourchaire 0