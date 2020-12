Sakhir-GP im Fernsehen: Holt sich Russell die Pole?

George Russell, der für Lewis Hamilton einspringen darf, war am Trainingsfreitag der Schnellste. Auch im Qualifying sind die Silberpfeile die Favoriten. Im Renntrimm hat aber Red Bull Racing die Nase vorn.

Auch Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner kam nach dem gestrigen Trainingsfreitag in Sakhir nicht umhin, den jungen Mercedes-Nachwuchspiloten George Russell für seine Performance zu loben. Schliesslich hatte der 22-jährige Brite in beiden Sessions die Bestzeit aufgestellt – im Mercedes von Weltmeister Lewis Hamilton, der wegen seiner Covid-19-Infektion nicht am zweitletzten Rennwochenende teilnehmen kann.

«George hat einen sehr guten Job gemacht, Bestzeit in beiden Trainings, das ist schon beachtlich», erklärte Horner mit Blick auf den jungen Rennfahrer aus King’s Lynn, der normalerweise im Williams um den Q2-Einzug kämpfen muss. An diesem Wochenende hat er hingegen gute Karten, sich die beste Ausgangslage für den Sakhir-GP zu schaffen.

Das weiss auch Horner, der bei Sky Sports F1 nach drei Trainingsstunden eine vorsichtige Analyse wagte: «Auf einer Runde sieht Mercedes besser aus als wir, im Renntrimm sind wir etwas schneller.» Der leitende Mercedes-Ingenieur Andrew Shovlin stimmt ihm zu: «George hat sich gut eingewöhnt, er und Valtteri (Bottas) haben offenbar den Speed, um im Kampf um die Pole ein Wörtchen mitzusprechen. Aber unsere Longruns war heute nicht so gut. Red Bull Racing scheint in dieser Hinsicht stärker aufgestellt zu sein.»

«Das Fehlen der mittelschnellen und schnellen Kurven verändert den Charakter der Strecke ein wenig und wir haben den gesamten Tag über am Set-up getüftelt, um das Auto in den langsamen Kurven besser abzustimmen. Diese zählten in der vergangenen Woche nicht unbedingt zu unseren Stärken», räumte der Engländer ausserdem ein. Und er betonte: «Deshalb werden wir uns ein bisschen damit beschäftigen, die Einschränkungen mit hoher Spritmenge besser zu verstehen. Aber es gibt mehrere Dinge, an denen wir arbeiten müssen.»

Wer nicht verpassen will, wie sich die GP-Stars im Kampf um die Startplätze schlagen, findet hier alle TV-Zeiten der deutschsprachigen Fernsehsender.

Sakhir-GP im Fernsehen

Samstag, 5. Dezember

8.30 Uhr: Sky Sport 2 – 1. Freies Training Wiederholung

10.00 Uhr: Sky Sport 2 – 2. Freies Training Wiederholung

14.25 Uhr: Sky Sport 2 – Pressekonferenz Teamchefs

14.55 Uhr: Sky Sport 2 – Beginn Berichterstattung 3. Freies Training

15.00–16.00 Uhr: Drittes freies Training

17.00 Uhr: RTL – 3. Freies Training Highlights

17.45 Uhr: Sky Sport 2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

17.45 Uhr: ORF 1 – Formel-1-News

17.50 Uhr: SRF 2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

17.55 Uhr: RTL – Beginn Berichterstattung Qualifying

17.55 Uhr: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

18.00–19.00 Uhr: Qualifying

19.30 Uhr: Sky Sport 2 – Pressekonferenz Qualifying



Sonntag, 6. Dezember

0.05 Uhr: Sky Sport 2 – 3. Freies Training Wiederholung

1.05 Uhr: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung

4.35 Uhr: Sky Sport 2 – 3. Freies Training Wiederholung

5.35 Uhr: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung

10.35 Uhr: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung

14.15 Uhr: Sky Sport 2 – Pressekonferenz Teamchefs

15.00 Uhr: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung

15.20 Uhr: ORF – Formel-1-News

16.15 Uhr: RTL – Countdown zum Rennen (mit Schumacher-Doku)

16.30 Uhr: Sky Sport 2 – Pressekonferenz Qualifying

17.00 Uhr: Sky Sport 2 – Vorberichte

17.30 Uhr: SRF Info – Beginn Berichterstattung Rennen

17.50 Uhr: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Rennen

17.55 Uhr: RTL – Beginn Berichterstattung Rennen

18.05 Uhr: Sky Sport 2 – Beginn Berichterstattung Rennen

18.10 Uhr: Rennen

19.55 Uhr: RTL – Siegerehrung und Highlights

20.00 Uhr: Sky Sport 2 – Analysen und Interviews

20.00 Uhr: ORF 1 – Rennanalyse

20.30 Uhr: Sky Sport 2 – Pressekonferenz Rennen

22.05 Uhr: Sky Sport 2 – Rennen Wiederholung

WM-Stand Fahrer nach 15 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 332 Punkte

2. Bottas 201

3. Verstappen 189

4. Ricciardo 102

5. Pérez 100

6. Leclerc 98

7. Norris 86

8. Sainz 85

9. Albon 85

10. Gasly 71

11. Stroll 59

12. Ocon 42

13. Vettel 33

14. Kvyat 26

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Räikkönen 4

17. Giovinazzi 4

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0

Marken

1. Mercedes 533

2. Red Bull Racing 274

3. McLaren 171

4. Racing Point 154

5. Renault 144

6. Ferrari 131

7. AlphaTauri 97

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0