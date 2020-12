87 Runden in Sakhir: Die beste Rennstrategie 06.12.2020 - 16:59 Von Mathias Brunner

Formel 1 © LAT Sergio Pérez handelt sich einen Bremsplatten ein

​Erstmals seit 25 Jahren (1995 in Japan) erleben wir wieder einen WM-Lauf über mehr als 80 Runden. Pirelli-Rennchef Mario Isola erklärt, welche Strategie bei 87 Runden in Bahrain am schnellsten ins Ziel führt.