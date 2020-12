Alex Albon: «Wollen Mercedes-Strategie stören»

Red Bull Racing-Pilot Alex Albon landete im letzten Qualifying der Saison in Abu Dhabi nur auf dem fünften Platz. Trotzdem hofft er, die vor ihm startenden Mercedes-Piloten ärgern zu können.

Alex Albon bietet sich im letzten Formel-1-Rennen des Jahres die Chance, sein Talent unter Beweis zu stellen und seinem Teamkollegen Max Verstappen, der von der Pole losfahren darf, Schützenhilfe zu leisten. Dazu braucht der Red Bull Racing-Pilot allerdings einen guten Start, denn er muss trotz einer guten Qualifying-Leistung vom fünften Platz losfahren – neben Verstappen und dem Mercedes-Duo Valtteri Bottas und Lewis Hamilton darf sich auch McLaren-Pilot Lando Norris vor dem Londoner aufstellen.

Das wurmt Albon, der nach getaner Arbeit bei Sky erklärte: «Ehrlich gesagt war es nicht so schlecht. Es fühlte sich wie eines meiner besten Qualifyings in diesem Jahr an. Es war okay, ich bin nur etwas enttäuscht, weil der zweite Versuch nicht so gut gelang, obwohl es nach dem ersten Run ziemlich gut ausgesehen hat.»

Er habe die letzte schnelle Runde nicht sauber hinbekommen, seufzte der 24-Jährige. «Ich geriet in der ersten Kurve etwas zu weit raus, weil ich etwas zu viel Gas gegeben habe, und die Hinterreifen wurden im Verlauf der Runde etwas heiss. Das passiert bei diesen Reifen, wenn du irgendwo durchdrehende Räder hast. Die restliche Runde ging es nur noch ums Aufholen, und das ist frustrierend», schilderte er.

Die Strategie fürs Rennen ist klar. Albon erklärt: «Das Auto war gut und es war sehr eng, die Mercedes waren nicht so schnell, wie es wohl jeder erwartet hatte, also ist noch alles möglich. Bisher haben wir ein gutes Wochenende erlebt und das wollen wir mit einem guten Rennen krönen. Natürlich ist da noch ein McLaren vor mir, was auch etwas frustrierend ist, aber wir werden uns darauf konzentrieren, gut von der Linie wegzukommen, um die Mercedes-Strategie stören zu können.»

Startaufstellung Abu Dhabi

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

3. Lewis Hamilton (GB), Mercedes

4. Lando Norris (GB), McLaren

5. Alex Albon (T), Red Bull Racing

6. Carlos Sainz (E), McLaren

7. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri

8. Lance Stroll (CDN), Racing Point

9. Pierre Gasly (F), AlphaTauri

10. Esteban Ocon (F), Renault

11. Daniel Ricciardo (AUS), Renault

12. Charles Leclerc (MC), Ferrari

13. Sebastian Vettel (D), Ferrari

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo

16. George Russell (GB), Williams

17. Pietro Fittipaldi (BR), Haas

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams

19. Sergio Pérez (MEX), Racing Point

20. Kevin Magnussen (DK), Haas

Qualifying, Abu Dhabi

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35,246 min

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,025 sec

3. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,086

4. Lando Norris (GB), McLaren, +0,251

5. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +0,325

6. Carlos Sainz (E), McLaren, +0,569

7. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +0,717

8. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +0,800

9. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,819

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +0,996

11. Esteban Ocon (F), Renault, +1,113

12. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1,160

13. Sebastian Vettel (D), Ferrari, + 1,385

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +3,002

15. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, keine Zeit

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +2,309

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,617

18. George Russell (GB), Williams, + 2,799

19. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, +2,927

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +3,197