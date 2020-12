Max Verstappen (Red Bull/1.): Alles richtig gemacht

​Max Verstappen fährt mit seinem Red Bull Racing-Honda beim WM-Finale von Abu Dhabi zu seinem zehnten GP-Sieg. Erstmals führt der Niederländer bei einem WM-Lauf vom Start bis ins Ziel.

Noch nie hatte Max Verstappen auf dem Yas Marina Circuit auch nur eine einzige Rennrunde angeführt, nun errang er gleich einen Start/Ziel-Sieg, den ersten in seiner GP-Karriere: Zehnter Grand-Prix-Volltreffer für den Red Bull Racing-Piloten, der Niederländer liess dem Mercedes-Duo nie den Hauch einer Chance. Er stand in diesem Jahr elf Mal auf dem Siegerpodest.

Max am Funk, gleich nach dem Fallen der Zielflagge: «Was für ein Rennen! Ich konnte ein tolles Tempo fahren. Nach einem schwierigen Jahr waren wir alle ein wenig müde, aber vielen Dank an alle, ihr habt einen tollen Job gemacht. Das nenn ich mal ein hübsches Rennen!»

Verstappen erringt damit den zweiten Sieg 2020 nach dem Jubiläums-GP von Silverstone und seinen ersten in Arabien. Er fügte Mercedes die erste Niederlage in Abu Dhabi in der Turbohybrid-Ära der Formel 1 zu. Von 2014 bis 2019 hatte immer Mercedes die Nase vorn gehabt.

Max nach seinem Sieg: «Das Rennen hat viel Laune gemacht. Ich hatte einen guten Start, danach ging es ums Reifen-Management. Der Wagen lag gut, wir haben heute alles richtig gemacht.»



«Wenn du vorne liegst, dann wird alles viel einfacher. Ich konnte das Tempo bestimmen, so ist das einfach.»



Am Funk sprach Max über Vibrationen. Verstappen: «Ja, das machte mir zwischendurch ein wenig Sorgen. Aber ich sah gleichzeitig, dass ich den Abstand zu den Mercedes eher vergrössern kann. Letztlich hat das also keine Rolle gespielt.»



Zwischendurch leistete sich Max sogar einen Scherz mit seinen Ingenieuren: «Soll ich die Leistung runterdrehen?» – «Äh, negativ, Max ...»



Verstappen zieht so Bilanz: «Das war eine starke Schlussvorstellung des ganzen Teams, ein grosses Dankeschön an alle. Wir wollten mit einem guten Ergebnis in den Winter gehen, das haben wir geschafft.»



Wieso hat Max eigentlich zum Schluss keine Reifenkringel gedreht? «Ich wollte einfach nach dem Sieg die Auslaufrunde geniessen, dann die Siegerzeremonie – und dann freue ich mich, zuhause die Füsse aufs Sofa legen zu können! Es war eine intensive Saison.»





Abu Dhabi-GP, Yas Marina

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:30,256 h

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +15,976 sec

3. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +18,415

4. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +19,987

5. Lando Norris (GB), McLaren, +1:00,729 min

6. Carlos Sainz (E), McLaren, +1:05,662

7. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1:13,748

8. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1:29,718

9. Esteban Ocon (F), Renault, +1:41,069

10. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1:42,738

11. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1 Runde

14. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1 Runde

15. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

19. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, +2 Runden

Out

Sergio Pérez (MEX), Racing Point, Kraftübertragung







WM-Stand nach 17 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 347 Punkte

2. Bottas 223

3. Verstappen 214

4. Pérez 125

5. Ricciardo 119

6. Sainz 105

7. Albon 105

8. Leclerc 98

9. Norris 97

10. Gasly 75

11. Stroll 75

12. Ocon 62

13. Vettel 33

14. Kvyat 32

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Räikkönen 4

17. Giovinazzi 4

18. Russell 3

19. Romain Grosjean (F) 2

20. Magnussen 1

21. Latifi 0

22. Jack Aitken (GB) 0

23. Fittipaldi 0



Marken

1. Mercedes 573

2. Red Bull Racing 319

3. McLaren 202

4. Racing Point 195

5. Renault 181

6. Ferrari 131

7. AlphaTauri 107

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0