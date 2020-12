Lewis Hamilton nach Corona: Halten Lungen durch?

​Mercedes-Star Lewis Hamilton ist nach seiner Corona-Erkrankung auf die Rennstrecke zurückgekehrt. Aber der Brite gibt zu, dass er nicht im Vollbesitz seiner Kräfte ist. Halten die Lungen den Abu Dhabi-Einsatz durch?

Am GP-Wochenende von Sakhir hat Weltmeister Lewis Hamilton wegen seiner Corona-Erkrankung gefehlt, aber beim WM-Finale von Abu Dhabi wollte er unbedingt wieder dabei sei. Nach dem Qualifying auf dem Yas Marina Circuit wirkte der Engländer matt. Er sprach mit leiser Stimme, räusperte sich einige Male und gab zu, nicht im Vollbesitz seiner Kräfte zu sein.

Hamilton sagte: «Ich kann es allen Menschen mitfühlen, die an Corona gelitten haben, und ich leide mit allen, welche ihre Lieben an diese Krankheit verloren haben. Das ist wirklich ein hässlicher Virus. Ich bin noch nicht auf 100 Prozent, ich spüre das in meinen Lungen.»

«Aber ihr wisst ja, wie das mit Rennfahrern ist. Die würden noch mit einem Arm fahren. So schlimm ist es bei mir zum Glück nicht. Aber mir ist klar, dass körperlich eines der härtesten Rennen auf mich zukommt.»

Bei normaler Renndauer wird in Abu Dhabi etwas mehr als 90 Minuten gefahren. Hält der Körper von Lewis Hamilton diese Anstrengung durch, nachdem er, wie er selber sagt, zehn Tage lang «die meiste Zeit im Bett gelegen» hat?



Hamilton weiter: «Irgendwie werde ich das schon schaffen, ich werde alles geben, was ich habe. Aber eines der Symptome von Corona ist, dass der Virus dir die Energie raubt. Ich versuche, so viel zu schlafen, wie ich kann. Aber ich merke, dass ich mich nicht so schnell erhole wie sonst nach einer Erkrankung. Ich bin sicher nicht auf dem gleichen körperlichen Niveau wie am Bahrain-GP-Wochenende.»





Qualifying, Abu Dhabi

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35,246 min

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,025 sec

3. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,086

4. Lando Norris (GB), McLaren, +0,251

5. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +0,325

6. Carlos Sainz (E), McLaren, +0,569

7. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +0,717

8. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +0,800

9. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,819

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +0,996

11. Esteban Ocon (F), Renault, +1,113

12. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1,160

13. Sebastian Vettel (D), Ferrari, + 1,385

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +3,002

15. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, keine Zeit

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +2,309

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,617

18. George Russell (GB), Williams, + 2,799

19. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, +2,927

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +3,197





3. Training, Abu Dhabi

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36,251 min

2. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +0,501 sec

3. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +0,626

4. Esteban Ocon (F), Renault, +0,648

5. Lando Norris (GB), McLaren, +0,743

6. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,761

7. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +0,779

8. Carlos Sainz (E), McLaren, + 0,817

9. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,834

10. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +0,976

11. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, + 1,015

12. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,019

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,120

14. Sebastian Vettel (D), Ferrari, + 1,477

15. George Russell (GB), Williams, + 1,635

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1,649

17. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +2,018

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,206

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,514

20. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, +2,908





2. Training, Abu Dhabi

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 1:36,276 min

2. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,203 sec

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,770

4. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +0,987

5. Lando Norris (GB), McLaren, +1,162

6. Esteban Ocon (F), Renault, +1,229

7. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1,230

8. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,232

9. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1,232

10. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,284

11. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,320

12. Carlos Sainz (E), McLaren, + 1,340

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,624

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1,792

15. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,922

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,228

17. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +2,288

18. George Russell (GB), Williams, + 2,541

19. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, +2,751

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,856





1. Training, Abu Dhabi

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:37,378 min

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,034 sec

3. Esteban Ocon (F), Renault, +1,137

4. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,169

5. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,366

6. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,453

7. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1,578

8. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,772

9. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,782

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1,821

11. Carlos Sainz (E), McLaren, + 1,952

12. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,966

13. Lando Norris (GB), McLaren, +1,974

14. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +2,292

15. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo, +2,527

16. George Russell (GB), Williams, +3,068

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +3,685

18. Mick Schumacher (D), Haas, +3,857

19. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, +6,691

20. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, keine Zeit





WM-Stand Fahrer nach 16 von 17 Rennen

1. Hamilton 332 Punkte

2. Bottas 205

3. Verstappen 189

4. Pérez 125

5. Ricciardo 112

6. Leclerc 98

7. Sainz 97

8. Albon 93

9. Norris 87

10. Stroll 74

11. Gasly 71

12. Ocon 60

13. Vettel 33

14. Kvyat 32

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Räikkönen 4

17. Giovinazzi 4

18. Russell 3

19. Grosjean 2

20. Magnussen 1

21. Latifi 0



Marken

1. Mercedes 540

2. Red Bull Racing 282

3. Racing Point 194

4. McLaren 184

5. Renault 172

6. Ferrari 131

7. AlphaTauri 103

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0