Max Verstappen: «Sergio Pérez bringt viel Erfahrung»

​Red Bull Racing hat am 18. Dezember alles klargemacht: Neben Max Verstappen fährt 2021 der Mexikaner Sergio Pérez. Max sagt in einer Videokonferenz: «Sergio bringt viel Erfahrung ins Team.»

Die Nachricht des Tages: Red Bull Racing hat den Mexikaner als Stallgefährte von Max Verstappen unter Vertrag genommen. RBR-Star Max Verstappen sagt zur Verpflichtung von Pérez in einer Videokonferenz: «Sergio hat eine fabelhafte Saison gezeigt. Er bringt viel Erfahrung ins Team. Zudem ist er ein netter Kerl.»

«Ich bin sicher, wir werden prima miteinander auskommen. Und wir sollten dank ihm über die ganze Saison zwei Autos haben, mit welchen wir Mercedes das Leben ein wenig schwermachen können. Das erzeugt auch strategisch ganz andere Möglichkeiten. Ich glaube zudem, dass er schnell genug sein wird, um mich anzutreiben.»

Max Verstappen hat die Formel-1-Saison 2020 mit einem Sieg beim Grossen Preis von Abu Dhabi abgeschlossen. «Insgesamt bin ich ein wenig überrascht davon, wie es übers ganze Wochenende auf dem Yas Marina Circuit gelaufen ist. Unser Wagen lief makellos – einen besseren WM-Abschluss hätte ich mir nicht wünschen können. Jetzt müssen wir nur 2021 einen stärkeren Saisonbeginn zeigen, dann können wir Mercedes hoffentlich mehr unter Druck setzen.»

Der 23jährige Niederländer ist wie 2019 WM-Dritter geworden und kann damit gut leben. «Wenn ich mir selber gegenüber sagen kann – es gibt nichts, das ich hätte besser machen können, dann ist für mich ein dritter Rang in Ordnung. Ich wollte in diesem Jahr konstanter auf hohem Niveau fahren und etwas aus meinen Fehlern lernen, das habe ich geschafft.»



«Natürlich kann man immer alles noch besser machen. Und es gibt niemanden, der meinen Leistungen kritischer gegenübersteht, als ich selber. Wenn ich aber auf eine Saison zurückblicke, dann achte ich in der Regel nicht vorwiegend darauf, wie viele Siege oder Podestplätze ich erringen konnte. Ich vergleiche vielmehr meine Leistung mit den Darbietungen im Jahr davor. Ich möchte mich weiterentwickeln, und das habe ich geschafft. Es gab viele Qualifyings und Rennen, da kann ich behaupten: Ich habe das Maximum herausgeholt, meist war das Rang 3, einige Male Platz 2, wir konnten zwei Mal gewinnen.»



«Es war schön, die Saison so abzuschliessen, mit diesem Sieg. Das ist ein Moralschub für das ganze Team. Rückblickend haben wir eine gute Saison gezeigt, aber meist hat eben Mercedes dominiert. Also habe ich mich auf meine eigene Leistungen konzentriert, und da darf ich zufrieden sein.»



Max auf die Frage nach dem besten Rennen: «Wir haben in Abu Dhabi alles richtig gemacht, aber ein elektrisierendes Rennen war das nicht. Ich glaube, am schönsten fand ich Ungarn – als ich während der Runde auf dem Weg zur Startaufstellung in die Pistenbegrenzung fuhr, und die Mechaniker fieberhaft am Wagen arbeiten mussten. Sie haben das kleine Wunder vollbracht, dass ich losfahren konnte, und am Ende wurde ich sogar Zweiter. Ohne sie wäre das nicht möglich gewesen, das war sehr aufregend, am Ende aber sehr schön.»





Abu Dhabi-GP, Yas Marina

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:30,256 h

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +15,976 sec

3. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +18,415

4. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +19,987

5. Lando Norris (GB), McLaren, +1:00,729 min

6. Carlos Sainz (E), McLaren, +1:05,662

7. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1:13,748

8. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1:29,718

9. Esteban Ocon (F), Renault, +1:41,069

10. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1:42,738

11. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1 Runde

14. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1 Runde

15. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

19. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, +2 Runden

Out

Sergio Pérez (MEX), Racing Point, Kraftübertragung





WM-Stand nach 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 347 Punkte

2. Bottas 223

3. Verstappen 214

4. Pérez 125

5. Ricciardo 119

6. Sainz 105

7. Albon 105

8. Leclerc 98

9. Norris 97

10. Gasly 75

11. Stroll 75

12. Ocon 62

13. Vettel 33

14. Kvyat 32

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Räikkönen 4

17. Giovinazzi 4

18. Russell 3

19. Romain Grosjean (F) 2

20. Magnussen 1

21. Latifi 0

22. Jack Aitken (GB) 0

23. Fittipaldi 0



Marken

1. Mercedes 573

2. Red Bull Racing 319

3. McLaren 202

4. Racing Point 195

5. Renault 181

6. Ferrari 131

7. AlphaTauri 107

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0